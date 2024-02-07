Результаты исследования: на затонувшем в эстонских водах судне находится большое количество ртути

В ходе подводных работ выяснилось, что с учетом состояния останков маловероятно, что в истребителях S31 и T22 может находиться большое количество топлива. Некоторое количество топлива может содержаться, например, в трубопроводах, но найти и достать его может оказаться невозможным. На истребителе S31 много сетей-призраков, то есть пропавших рыболовных сетей, стоит рассмотреть вариант их удаления, чтобы они больше не представляли опасность для морских обитателей.

У тральщика M37 имеется как минимум один визуально идентифицированный и содержащий до восьми килограммов ртути параван, то есть аппарат для защиты военного корабля от якорных мин, который следует удалить.

Сложно оценить количество топлива, содержащегося в затонувшем корабле, но по его повреждениям можно предположить, что в момент затопления топливные баки не пострадали. Поскольку корабль базировался в Таллинне, но затонул в Нарвском заливе и на момент его затопления существовала нехватка топлива, маловероятно, что он затонул с максимальным количеством топлива в 143 тонны. На корабле мало сетей-призраков и они не представляют опасность.

Департамент полиции и погранохраны продолжает мониторинг затонувших объектов с воздуха. «В ходе подводных исследований подтвердилось, что на всех затонувших объектах действительно есть топливное масло, а также другие опасные вещества. Авиаотряд PPA проводит регулярные проверочные полеты над потенциально экологически опасными затонувшими объектами, чтобы мы могли на ранней стадии выявить утечку топлива», - сказал глава группы по морской безопасности PPA Рене Хартыкайнен.

KIK и PPA осенью 2020 года подали заявку в фонд BSAP на финансирование NEFCO для исследования расположенных в территориальных водах Эстонии опасных затонувших судов.

Общая стоимость проекта «Оценка экологической опасности потенциально опасных затонувших судов в морской акватории Эстонии» составляет 285 710 евро, из них 70 процентов (199 997 евро) составила дотация NEFCO.

Наряду с публикацией результатов исследования представители NEFCO рассказали на семинаре о вариантах поддержки и сферах сотрудничества в исследовании морской среды.

Ученые Финского института экологии рассказали о технических способах обезопасить различные затонувшие суда для окружающей среды и поделились опытом недавно проделанной работы.