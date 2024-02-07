Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути.
Результаты исследования: на затонувшем в эстонских водах судне находится большое количество ртути
В эстонских водах почти 700 затонувших объектов, 55 из которых признаны экологически опасными, потому что являются потенциальным источником загрязнения, покрыты сетями-призраками или содержат различные взрывные устройства. Были исследованы останки истребителей S31 и T22 и тральщика M37.
На прошедшем в суперминистерстве семинаре организаторы проекта представили обзор состояния трех затонувших объектов и дали рекомендации по предупреждению экологической опасности затонувших объектов.
По словам вице-канцлера Министерства климата Каупо Ляэнеранда, государство ежегодно вместе с экспертами и водолазами исследует какие-нибудь затонувшие объекты, чтобы выяснить, какую опасность они представляют для экологии.
«На данный момент мы успели подробно исследовать 25 из 55 опасных затонувших объектов. Несколько были в таком состоянии, что из них пришлось выкачивать топливо или очищать их от опасных остатков нефти», - сказал Ляэнеранд.
«Приоритет для министерства - добиваться все лучшей осведомленности об опасностях затонувших объектов, чтобы систематически делать находящиеся в критическом состоянии останки безопасными для экологии», - добавил он.
На борту большинства затонувших во время Второй мировой войны объектов находится использовавшееся в качестве топлива тяжелое топливное масло. Неизвестно как его количество, так и то, может ли в ближайшем времени возникнуть его утечка. Затонувших объектов, скорее всего, еще больше, вероятность их обнаружения растет благодаря развитию технологии.
По словам проектного руководителя KIK Айви Алликметс, главным результатом проекта стала ясность в отношении трех исследованных объектов. «Мы знаем, в каком критическом состоянии они находятся, и как срочно нужно предпринять следующие шаги. Поскольку предупреждение всегда дешевле ликвидации загрязнения, мы обязательно продолжим работу, чтобы найти способ обезопасить останки», - сказала она.
В ходе подводных работ выяснилось, что с учетом состояния останков маловероятно, что в истребителях S31 и T22 может находиться большое количество топлива. Некоторое количество топлива может содержаться, например, в трубопроводах, но найти и достать его может оказаться невозможным. На истребителе S31 много сетей-призраков, то есть пропавших рыболовных сетей, стоит рассмотреть вариант их удаления, чтобы они больше не представляли опасность для морских обитателей.
У тральщика M37 имеется как минимум один визуально идентифицированный и содержащий до восьми килограммов ртути параван, то есть аппарат для защиты военного корабля от якорных мин, который следует удалить.
Сложно оценить количество топлива, содержащегося в затонувшем корабле, но по его повреждениям можно предположить, что в момент затопления топливные баки не пострадали. Поскольку корабль базировался в Таллинне, но затонул в Нарвском заливе и на момент его затопления существовала нехватка топлива, маловероятно, что он затонул с максимальным количеством топлива в 143 тонны. На корабле мало сетей-призраков и они не представляют опасность.
Департамент полиции и погранохраны продолжает мониторинг затонувших объектов с воздуха. «В ходе подводных исследований подтвердилось, что на всех затонувших объектах действительно есть топливное масло, а также другие опасные вещества. Авиаотряд PPA проводит регулярные проверочные полеты над потенциально экологически опасными затонувшими объектами, чтобы мы могли на ранней стадии выявить утечку топлива», - сказал глава группы по морской безопасности PPA Рене Хартыкайнен.
KIK и PPA осенью 2020 года подали заявку в фонд BSAP на финансирование NEFCO для исследования расположенных в территориальных водах Эстонии опасных затонувших судов.
Общая стоимость проекта «Оценка экологической опасности потенциально опасных затонувших судов в морской акватории Эстонии» составляет 285 710 евро, из них 70 процентов (199 997 евро) составила дотация NEFCO.
Наряду с публикацией результатов исследования представители NEFCO рассказали на семинаре о вариантах поддержки и сферах сотрудничества в исследовании морской среды.
Ученые Финского института экологии рассказали о технических способах обезопасить различные затонувшие суда для окружающей среды и поделились опытом недавно проделанной работы.