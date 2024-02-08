Придется раскошелиться ⟩ Налогово-таможенный департамент начинает отправку уведомлений об уплате земельного налога

В течение февраля налоговые уведомления будут приходить людям по электронной почте, смс или по обычной почте. Уже сейчас можно ознакомиться с уведомлениями и оплатить земельный налог через электронную среду MTA.

Хотя стоимость земли в Эстонии с момента последней оценки выросла в 8,3 раза, сумма, собранная в виде земельного налога, не увеличилась. Хотя земельный налог платят больше людей, чем раньше, общая собранная сумма будет меньше, чем раньше. Для предотвращения скачкообразного роста налога были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм: 10-процентная (или 5-евровая) предельная ставка.

Это означает, что земельный налог не увеличится более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если 10% составит менее 5 евро, то земельный налог возрастет на 5 евро. Кроме того, в 2024 году будут сохранены все действующие налоговые освобождения и льготы.

Земельный налог в размере до 64 евро на землю в любом самоуправлении должен быть уплачен одним платежом до 1 апреля. В случае земельного налога, превышающего 64 евро, не менее половины, но не менее 64 евро, должно быть уплачено до 1 апреля. Оставшаяся часть земельного налога должна быть уплачена не позднее 1 октября.