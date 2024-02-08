Фото и видео ⟩ На Таллиннской окружной дороге 11 машин попали в ДТП: движение закрыто

По предварительным данным, столкнулись 11 автомобилей. Движение в направлении Таллинна будет закрыто, вероятно, в течение как минимум пары часов, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Старший комиссар Сандер Лейнберг побывал на месте происшествия. «Пострадавших пока нет. Сегодня около 7:50 произошла цепная авария. По первоначальным данным, столкнулись 11 машин, и теперь дорога в сторону Ласнамяэ закрыта. Дороги очень скользкие, ехать со скоростью 100 км/ч не нужно», - отметил Лейнберг, выступая на радио Kuku.

«Изначально создалось впечатление, что скорость была выбрана неправильно», - сказал Лейнберг о причинах аварии. Он добавил, что движение восстановится лишь через несколько часов, так как на место происшествия необходимо вызывать буксир.

Около 11:00 Лейнберг сказал Postimees, что в ДТП никто не пострадал и речь идет о страховом случае. «На месте работают полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. Полицейские установили, что водители были трезвы, у них есть права. По первоначальным данным, дороги были скользкими, но точная причина аварии еще устанавливается», - добавил он.

Объезд осуществляется на Таллиннской окружной дороге для тех, кто движется в направлении Нарвы, через Лагеди и Лоо. Тем, кто едет в сторону Таллинна, рекомендуется въезжать в город по шоссе Таллинн-Тарту через Юлемисте.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения учитывать, что зимние дорожные условия переменчивы, поэтому следует выбирать стиль вождения, соответствующий им.