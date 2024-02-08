Долгожданное возвращение: юбилейный Simple Session пройдет на гигантской площадке

По словам организатора Simple Session Ристо Калмре, любители экстремальных видов спорта и общественность как в Эстонии, так и во всем мире ждут возвращения большой площадки. Калмре разделяет энтузиазм и надежду на то, что в будущем году на фестиваль вновь соберутся тысячи любителей экстремальных видов спорта – ведь все это время мероприятие проводилось на относительно небольших площадях завода «Пыхьяла» и в тарту.

«Возвращение Simple Session на Unibet Arena, где началась история таллиннского фестиваля, знаменательно во многих отношениях – мы готовим нечто экстраординарное, чтобы отпраздновать 25-летие фестиваля. В то же время хотим показать масштабность и мощность мероприятия, которым славится Simple Session - многим экстремальщикам очень не хватает высоких и крутых пандусов», - сказал Калмре.

В этом году также состоится Simple Sesson – он пройдет с 21 по 25 августа в Тарту, спустя лишь считаные недели после Олимпиады в Париже. В этом году скейтбординг и BMX во второй раз будут включены в программу Олимпийских игр.

Simple Session 24 пройдет на территории исторической Тартуской гребеночной фабрике, а в течение недели, предшествующей фестивалю, по всему Тарту пройдут различные мероприятия. Мероприятие этого года также является знаковым - 24 года назад именно в Тарту стартовал первый Simple Session.

Билеты на мероприятие поступят в продажу в начале марта.