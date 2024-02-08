Настоящее зимнее испытание – примите участие в необычном зимнем марафоне!

«Погода позволила вновь проложить самую длинную в стране туристическую тропу по льду озера протяженностью 10 км – она копирует береговую линию. На маршруте есть возможность развернуться – на третьем и шестом километре трассы, - рассказал руководитель туристической организации Loodusturism.ee Имре Арро. - Наш марафон отличается от нашей обычной туристической прогулки тем, что проходит без сопровождающего. В марафоне каждый участник сам делает свой марафон - быстрый или медленный, в одиночку или в группе, спортивный или прогулочный. Пюхаярв всегда предлагает массу впечатлений».

Принять участие в санном марафоне могут все желающие. Программа отвела для его прохождения достаточно времени: два часа на десять километров трассы.

Финскими санями участников обеспечат организаторы марафона. Но можно приехать и с личными санями. Кстати, по трассам Пюхаярве можно кататься не только на санях – если лед позволяет, можно прокатиться и на коньках. Раз в неделю проводятся организованные походы.

Помимо походов, по выходным здесь работает прокат инвентаря – для тех, кто хочет прогуляться по ледовой трассе самостоятельно. Частные лица, приехавшие с личным снаряжением, могут бесплатно пользоваться ледовой туристической тропой.

Зарегистрироваться на санный марафон можно здесь.