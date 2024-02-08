В управе района Ласнамяэ будут вновь оказывать бесплатную юридическую помощь

«Я рада, что мы можем обеспечить нашим жителям бесплатные качественные юридические консультации, и в то же время быть хорошей учебной базой для студентов юридических факультетов эстонских университетов. В прошлом году мы смогли предложить услугу многим жителям Ласнамяэ, и отзывы были очень положительными. Реструктуризация в 2022 году была правильным шагом и доказала свою целесообразность», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что к будущим юристам можно обращаться по целому ряду вопросов, таких как нотариальные действия, наследственное право, семейное право, содержание детей, проблемы квартирных товариществ, исполнительное производство, банкротство, защита прав потребителей. Деятельность стажеров курируют квалифицированные юристы, что также гарантирует высокое качество услуг.

В июне 2022 года в управе района Ласнамяэ была проведена реструктуризация, в результате которой была устранена одна должность юриста. С этого времени управу района Ласнамяэ обслуживает команда юридической службы города Таллинна. Поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых юридической службой услуг, районная управа искала другие возможности для оказания правовой помощи жителями и с сентября 2022 года был запущен пилотный проект, в рамках которого жители получали бесплатные юридические консультации от студентов юридических факультетов, обучающихся в эстонских университетах. Проект оказался успешным.

Начиная с 12 февраля 2024 года правовое консультирование в здании управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) будет проводиться по понедельникам с 14 до 18 часов. Для получения консультации необходимо предварительно зарегистрироваться по номеру телефона 5087004 или написав на электронную почту noustamised@krisanne.ee.

В начале этого года управа района Ласнамяэ и MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi заключили договор, согласно которому в здании управы района Ласнамяэ (улица Палласти, 54) будет оказываться бесплатная юридическая помощь по понедельникам в период с 12 февраля по 13 мая и с 16 сентября по 16 декабря 2024 года.