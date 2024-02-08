Во вторник в тихом Сууре-Яани сосед обнаружил 44-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь повешенными в сарае рядом с частным домом. По первоначальным данным, отец сначала убил ребенка, а затем и себя.
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Мужчина, которого вместе с дочерью нашли повешенным в сарае, много лет назад попал в ежегодник КаПо
Через пару дней на месте происшествия было спокойно. За забором дома стояла машина, которую глава семейства продал еще несколько месяцев назад. Во дворе гуляли собака-метис Белла с висячими ушами и рыжий мяукающий кот Мики.