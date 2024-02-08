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Мужчина, которого вместе с дочерью нашли повешенным в сарае, много лет назад попал в ежегодник КаПо

Кадри Паас
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Коту Мики уже в среду нашли новый дом.
Коту Мики уже в среду нашли новый дом. Фото: Elmo Riig

Во вторник в тихом Сууре-Яани сосед обнаружил 44-летнего мужчину и его четырехлетнюю дочь повешенными в сарае рядом с частным домом. По первоначальным данным, отец сначала убил ребенка, а затем и себя.

Через пару дней на месте происшествия было спокойно. За забором дома стояла машина, которую глава семейства продал еще несколько месяцев назад. Во дворе гуляли собака-метис Белла с висячими ушами и рыжий мяукающий кот Мики. 

Сосед, обнаруживший в сарае мертвых отца и дочь, в среду после полудня не мог сдержать слез, разговаривая с журналистами Sakala. По его словам, картина была настолько ужасающей, что он больше не хотел бы приближаться к этому злополучному дому, но оставленных хозяином домашних животных приходится подкармливать, пока им ищут новый дом.

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