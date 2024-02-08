Человечество все активнее старается использовать возможности искусственного интеллекта для упрощения своей жизни. Чаще всего нейросети используются как союзники человека при решении профессиональных задач в самых разных областях, но можно наблюдать и попытки поставить искусственный разум на службу человеку даже в решении проблем частной жизни.
TinderGPT: позволить алгоритму решить, кто твоя судьба
Пока школьники глобально эксплуатировали чат для решения математических задач, Александр Жадан решил задействовать нейросеть для поиска жены.
И нет, это не очередной эпизод «Черного зеркала», это - современные реалии. Новость о том, что кому-то удалось использовать Chat GPT в сотрудничестве с Tinder для поиска второй половинки, произвела фурор в глазах общественности. Всего за неделю пост Александра на платформе X с подробным описанием того, как парень с помощью нейросети смог найти среди 5239 девушек любовь всей жизни, собрал более 8 млн просмотров.
Александр начал разрабатывать проект, когда понял, что, несмотря на все свое желание вступить в отношения, он не собирается тратить излишне много времени на бесконечные «свайпы» в Тиндере и скучные свидания. Он не только запрограммировал API GPT-3 на «отсеивание» неподходящих кандидаток при первичном отборе, но и решил, что будет разумнее полностью доверить нейросети ведение переписки с девушками на начальных стадиях знакомства.
Спустя какое-то время, когда кандидаток оставалось все меньше, Александр добавлял и перепрограммировал алгоритмы так, чтобы Chat GPT стал лучше понимать самого Александра, что позволило системе понять, каким именно набором черт должна обладать его будущая избранница. Александр делился с Chat GPT личными историями из своего детства, показывал переписки с предыдущими девушками и работал вместе с нейросетью над разработкой ответов на некоторые вопросы собеседниц.
Общение с чатом становилось все более приближенным к тому, как разговаривает сам автор проекта, так что у девушек не закрадывались сомнения, что переписку ведет не сам владелец аккаунта. Круг общения постепенно сужался, и тогда Александр стал лично знакомиться с девушками, приглашая их на свидания в кафе, бары и кино.
История, как и сам проект, приобрела финальный окрас, когда нейросеть предложила Александру жениться на «победительнице» эксперимента - Карине.
Нейросеть также заботливо не оставила юношу без подробного плана о том, как именно можно сделать предложение фаворитке Chat GPT.
Однако, несмотря на счастливый happy end, которым Александр делится в своих социальных сетях, не все читатели готовы бежать в комментарии под его постом с поздравлениями. Многие напуганы, что пилотный проект, который был создан как инструмент для комфорта и удобства оптимизации рутинных процессов при знакомстве в сети, не просто неэтичен по отношению к тем, с кем бот вел переписки, но и может нанести непоправимый урон качеству межличностных отношений.
Эта история заставляет задуматься не только о тонкой грани между технологическим прогрессом и эмоциональной отстраненностью, но и о том, как мы, современные люди, ищем любовь в цифровом мире. Мы с восхищением наблюдаем за историями любви из наших любимых фильмов и романов, слушаем истории о первой встречи наших бабушек и дедушек, чья любовь строилась на реальном общении, взглядах и прикосновениях, а не на бездушных текстах, генерируемых искусственным интеллектом. Возможно, именно поэтому их чувства казались более глубокими и настоящими.
В эпоху, когда технологии предлагают нам «оптимизировать» даже поиск любви, стоит задуматься, не теряем ли мы из виду суть настоящих человеческих отношений. История Александра подчеркивает парадокс нашего времени: в погоне за удобством и эффективностью мы рискуем утратить глубину и значимость межличностных связей, которые делают нашу жизнь по-настоящему богатой и счастливой.