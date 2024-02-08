Фрагмент из переписки. Фото: Скриншот.

Общение с чатом становилось все более приближенным к тому, как разговаривает сам автор проекта, так что у девушек не закрадывались сомнения, что переписку ведет не сам владелец аккаунта. Круг общения постепенно сужался, и тогда Александр стал лично знакомиться с девушками, приглашая их на свидания в кафе, бары и кино.

История, как и сам проект, приобрела финальный окрас, когда нейросеть предложила Александру жениться на «победительнице» эксперимента - Карине.

Общение с нейросетью. Фото: скриншот

Нейросеть также заботливо не оставила юношу без подробного плана о том, как именно можно сделать предложение фаворитке Chat GPT.

Рекомендации нейросети. Фото: скриншот

Однако, несмотря на счастливый happy end, которым Александр делится в своих социальных сетях, не все читатели готовы бежать в комментарии под его постом с поздравлениями. Многие напуганы, что пилотный проект, который был создан как инструмент для комфорта и удобства оптимизации рутинных процессов при знакомстве в сети, не просто неэтичен по отношению к тем, с кем бот вел переписки, но и может нанести непоправимый урон качеству межличностных отношений.

Не всем затея Александра пришлась по вкусу. Фото: скриншот

Эта история заставляет задуматься не только о тонкой грани между технологическим прогрессом и эмоциональной отстраненностью, но и о том, как мы, современные люди, ищем любовь в цифровом мире. Мы с восхищением наблюдаем за историями любви из наших любимых фильмов и романов, слушаем истории о первой встречи наших бабушек и дедушек, чья любовь строилась на реальном общении, взглядах и прикосновениях, а не на бездушных текстах, генерируемых искусственным интеллектом. Возможно, именно поэтому их чувства казались более глубокими и настоящими.

В эпоху, когда технологии предлагают нам «оптимизировать» даже поиск любви, стоит задуматься, не теряем ли мы из виду суть настоящих человеческих отношений. История Александра подчеркивает парадокс нашего времени: в погоне за удобством и эффективностью мы рискуем утратить глубину и значимость межличностных связей, которые делают нашу жизнь по-настоящему богатой и счастливой.