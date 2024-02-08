ЭКСПЕРТ ⟩ Рынок недвижимости приходит в себя, а покупатели стали разборчивее

«Временный бум, который продолжался с конца 2020 до середины 2022 года, привел к тому, что люди были так увлечены недвижимостью, что не задумывались о будущих кредитных обязательствах и покупали новые квартиры "на бумаге". Однако в долгосрочной перспективе такая рыночная ситуация никогда не приводит ник чему хорошему, поскольку отвлекает внимание и снижает качество того, что предлагается», - сказала Дёмин.

Теперь, когда рынок успокоился, а кредиты стали дороже, мы вернулись к нормальной жизни, когда люди вникают в то, что покупают, и задумываются о своих кредитных обязанностях. А продавцам приходится постараться, чтобы найти покупателей.

Завышение цены может иметь неприятные последствия

Однако, по словам Кристи Дёмин, многие продавцы еще не учли текущую рыночную реальность и все еще хотят продать свою недвижимость по цене «хороших времен». «Однако такое упрямство может иметь неприятные последствия, поскольку в конечном итоге ваша недвижимость может быть продана по еще более низкой цене, чем первоначальное предложение, сделанное заинтересованным покупателем», — добавляет она.

Эксперт приводит пример, когда квартира была выставлена на продажу по цене 215 000 евро, покупатель предложил 210 000 евро, но продавец не согласился. Рынок начал успокаиваться, и цену пришлось снижать. В результате эта квартира ушла за 185 000 евро.

«Покупатели прекрасно осведомлены о текущей ситуации. Покупку долго обдумывают, осматривают несколько объектов, а также несколько раз посещают выбранный объект, прежде чем сделка будет заключена, - объясняет партнер ELUM. - Представители банков также говорят, что кредиты сгоряча уже не берут, долго раздумывают, прежде чем принять решение».

По словам Кристи Дёмин, роль маклера заключается не только в представлении интересов продавца. Точно так же необходимо консультировать и покупателей, чтобы им было легче ориентироваться в текущей рыночной ситуации.