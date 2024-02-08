Во вчерашней серии ударов Россия, судя по всему, впервые применила ракету «Циркон», предназначенную в первую очередь для противокорабельного использования, которую сам Владимир Путин назвал самым эффективным оружием своего класса в мире, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Взрыв на заводе в Ижевске стал очень серьезным ударом по российской военной промышленности
По окончательным данным, вчера в ракетной атаке России было использовано 20 иранских беспилотников и 44 различные ракеты. Как и ранее было известно, Украина не в состоянии сбивать силами ПВО ракеты С-300 в тех случаях, когда Россия обстреливает украинские районы, близкие к линии фронта.
Украина до сих пор не смогла уничтожить расположенные в России системы ПВО С-300, с помощью которых осуществляются эти атаки. Также не удалось уничтожить старые ракеты типа Х-22, которые Россия время от времени использует в атаках.
Даже баллистические ракеты «Искандер» не могут эффективно уничтожаться вне зоны действия систем ПВО средней дальности западных стран. С крылатыми ракетами Украина справляется.
В последней атаке Россия также применила три ракеты «Калибр», все из которых были уничтожены. Все ракеты над Киевом были уничтожены, но обломки одной из ракет, к сожалению, упали на жилой дом, где возник пожар, в результате чего в этом доме погибли люди.
Во вчерашней атаке Россия, судя по всему, впервые применила ракету «Циркон», предназначенную в основном для противокорабельного использования, которую сам Владимир Путин назвал самым эффективным оружием своего класса в мире. Вероятно, одна из таких ракет была сбита над Киевом. Официальная российская информация гласит, что атаке подверглись предприятие по производству дронов и инфраструктура для приема F-16. Российские СМИ не представили никаких наглядных доказательств этому.
Атаки на территории России
Вчера ВВС Украины как минимум дважды атаковали Белгород, в результате чего в городе частично отключилось электричество. Произошло несколько взрывов, в том числе взрыв в промышленном здании. Но точные результаты атаки неизвестны. В Белгороде и его окрестностях российская ПВО работает ежедневно, но в основном нападающими средствами являются отдельные беспилотники.
Очень сильный взрыв произошел недалеко от города Ижевск в Удмуртии, на заводе, где, помимо другой военной продукции, производятся двигатели и другие детали для самых разных баллистических ракет. В том числе и для межконтинентальных ракет («Булава» и «Тополь-М»). Российское государственное информационное агентство ТАСС пишет, что, по данным его источников, взрыв произошел на заводе во время испытаний ракетного двигателя. Иными словами, лучше самому быть дураком, чем признать, что украинцы снова смогли осуществить подобную атаку.
России было важно первой распространить ту или иную версию новости. Вероятно, что более подробная информация о случившемся появится в будущем. Независимо от причины взрыва, это очень серьезный удар для российской военной промышленности.
События на фронтах
Сегодня ночью Россия атаковала Украину с помощью 17 иранских беспилотников, 11 из которых были уничтожены средствами ПВО. Есть сообщения о незначительных повреждениях в результате атаки беспилотников в Одессе и Николаеве.
Активность российских наступательных действий на фронтах остается высокой.
В направлении Сватово и Северодонецка российская армия организует несколько атак в районе Купянска. Более активно части российской армии действовали в районе Лимана. Позиционные бои продолжаются, но прочных успехов российская армия пока не добилась.
В районе Бахмута российская армия продолжает попытки активного наступления, но существенных изменений нет.
В окрестностях Донецка продолжаются очень активные атаки российской армии как в районе Авдеевки, так и в районе Марьинки. Из региона поступает весьма противоречивая информация, на основании которой нельзя сделать однозначные выводы. Можно предполагать, что более серьезные трудности у украинских войск возникают с обороной севернее Донецка, а также в южной части Авдеевки, но существенного прорыва российским войскам добиться пока не удалось.
На Южном фронте российские войска бездействовали. Было совершено несколько атак на украинские позиции на восточном берегу Днепра, но они не дали результатов. Украинские войска вдоль Днепра всячески пытаются своими действиями и оказать влияние на командование российской армии, и запустить инфокампанию в СМИ.
С разных фронтов поступает все больше сообщений о проблемах украинской армии с боеприпасами к тяжелому вооружению. В этом плане необходимы не только решения о финансировании украинской помощи в Конгрессе США, но и дополнительные поставки из других источников, кроме США. Сам президент Зеленский считает необходимость в дополнительных систем ПВО не менее важной темой, чем нужда в боеприпасах.
События на Ближнем Востоке
ХАМАС предложил со своей стороны освободить всех заложников в обмен на полный уход Израиля из сектора Газа в качестве условия перемирия. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль очень близок к полной победе в секторе Газа.
Очевидно, что предложение ХАМАС означает, что они не только осознают военное поражение, но и серьезно напуганы полным разрушением своих структур в секторе Газа. Если Израилю удастся оккупировать приграничные с Египтом районы сектора Газа до начала прекращения огня, израильтяне уже никогда оттуда не уйдут. И это делает шансы ХАМАС выжить и восстановить свою организацию в будущем минимальными.
Таким образом, ХАМАС плохо спланировал свою тактику, поскольку Израиль уже атакует самую южную часть сектора Газа. Конечно, у израильского премьер-министра нет особой мотивации быстро положить конец войне с учетом интересов его политического будущего. ХАМАС приходится опираться главным образом на давление со стороны родственников заложников на израильское правительство.
США убили двух командиров вооруженной группировки, созданной Ираном в районе Багдада, что привело к беспорядкам в Багдаде. Несомненно, такие атаки действуют как серьезный сдерживающий фактор, но могут также привести к ответным атакам, если США не продемонстрируют готовность продолжать атаки на инфраструктуру вооруженных группировок в более широком объеме.