ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Взрыв на заводе в Ижевске стал очень серьезным ударом по российской военной промышленности

Атаки на территории России

Вчера ВВС Украины как минимум дважды атаковали Белгород, в результате чего в городе частично отключилось электричество. Произошло несколько взрывов, в том числе взрыв в промышленном здании. Но точные результаты атаки неизвестны. В Белгороде и его окрестностях российская ПВО работает ежедневно, но в основном нападающими средствами являются отдельные беспилотники.

Очень сильный взрыв произошел недалеко от города Ижевск в Удмуртии, на заводе, где, помимо другой военной продукции, производятся двигатели и другие детали для самых разных баллистических ракет. В том числе и для межконтинентальных ракет («Булава» и «Тополь-М»). Российское государственное информационное агентство ТАСС пишет, что, по данным его источников, взрыв произошел на заводе во время испытаний ракетного двигателя. Иными словами, лучше самому быть дураком, чем признать, что украинцы снова смогли осуществить подобную атаку.

России было важно первой распространить ту или иную версию новости. Вероятно, что более подробная информация о случившемся появится в будущем. Независимо от причины взрыва, это очень серьезный удар для российской военной промышленности.

События на фронтах

Сегодня ночью Россия атаковала Украину с помощью 17 иранских беспилотников, 11 из которых были уничтожены средствами ПВО. Есть сообщения о незначительных повреждениях в результате атаки беспилотников в Одессе и Николаеве.

Активность российских наступательных действий на фронтах остается высокой.