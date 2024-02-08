Сегодня руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лийза Пакоста от имени 79 депутатов передала в производство Рийгикогу проект заявления, призванный осудить намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией украинских детей, а также потребовать освобождения детей и их безопасного возвращения в Украину.
Рийгикогу выступит с осуждением депортации украинских детей
В проекте заявления депутаты отмечают, что в соответствии с международным правом, намеренная и системная депортация Россией и Беларусью детей из Украины в Россию и в Беларусь является военным преступлением и геноцидом.
По их словам, целью России и Беларуси является уничтожить украинские народ и идентичность, вместе с тем убивая, раня, травмируя и депортируя украинских детей. В течение развязанной Российской Федерацией в 2014 году агрессивной войны с территории Украины в Россию были вывезены сотни тысяч детей.
«Рийгикогу жестко осуждает намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией и Беларусью детей из Украины и решение России выдать украинским детям гражданство в упрощенном порядке с целью насильственным образом изменить идентичность детей и ассимилировать их в российское общество», - отмечается в проекте заявления.
Согласно проекту заявления, Рийгикогу требует от России и Беларуси освободить депортированных из Украины детей и обеспечить их безопасное возвращение в Украину, и призывает все государства способствовать возвращению детей в Украину и вести с этой целью сотрудничество.
В соответствии с проектом заявления, Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, частью которого является возвращение лиц, депортированных в Россию и Беларусь, и признает создание международной коалиции по возвращению депортированных детей.
В проекте заявления Рийгикогу также признает деятельность Международного уголовного суда по борьбе с безнаказанностью, в частности, выданные в марте 2023 года ордеры на арест президента Российской Федерации и российского уполномоченного по правам ребенка по обвинению в незаконной депортации и переселении украинских детей.
Для того чтобы привлечь внимание к военным преступлениям России против украинских детей, Пакоста и посол Украины в Эстонии Максим Кононенко откроют сегодня в конференц-зале Рийгикогу выставку рисунков и игрушек находящихся в Эстонии детей-военных беженцев из Украины. Открытие выставки состоится в 13.00, и в нем также примут участие представители украинской общины. С музыкальными номерами выступят ученики Школы Свободы.
На выставке представлены выполненные украинскими детьми рисунки их домашних питомцев, оставшихся в родных местах по причине войны. Возможность художественной терапии детям предложил основатель Украинского культурного центра Анатолий Лютюк, который также смастерил деревянные фигурки домашних животных, помогающие детям почувствовать связь с родными местами и сохранить надежду на возвращение домой.
Выставка «Таллиннский Ноев ковчег - рисунки и игрушки украинских детей-военных беженцев» будет открыта в конференц-зале Рийгикогу до 22 февраля.