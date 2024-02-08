Галерея ⟩ Открылась самая большая в истории выставка Tourest

«Ярмарка началась энергично, и интерес людей к захватывающим направлениям и впечатлениям не утихает. В этом году Tourest полон неожиданных участников и увлекательных мероприятий, и мы ожидаем большого интереса со стороны аудитории, потому что жители Эстонии просто любят путешествовать», - сказала президент Эстонского союза туристических фирм Кюлли Каринг.

Tourest открыт для любителей путешествий в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused с 8 по 10 февраля каждый день с 10:00 до 18:00 и предлагает массу впечатлений каждому члену семьи. В выставочном зале Global Village представлены как любимые европейские направления, так и более экзотические места, такие как Япония, Мальта, Египет, Танзания и Грузия. Туроператоры обещают предложить посетителям удивительные направления для полетов и выгодные предложения, а кроме того, в холле можно ознакомиться с домами на колесах, практичным туристическим снаряжением и умными кроватями.

В выставочном холле «Отдыхай в Эстонии» уезды Эстонии, большие и малые города, малые острова и самобытные регионы представляют возможности внутреннего туризма. Посетителям предлагаются лучшие идеи для внутреннего туризма, начиная со спа-центров и центров приключений и открытий, заканчивая музеями и оперными фестивалями.

Помимо многочисленных направлений, в холле «Вкусы и впечатления» можно познакомиться с едой различных традиционных регионов Эстонии, новый «Мансардный базар» предлагает посетителям местные и зарубежные изделия ручной работы, а желающие могут принять участие в увлекательных лекциях и мастер-классах.

Постмодернистским баром Sinine Bar завладеет отделение охраны памятников старины и наследия Эстонской академии художеств, и там откроется арт-клуб, где помимо выставок можно будет принять участие в различных мастер-классах и коротких лекциях и поддержать творчество студентов, приобретая их творения..

У главного входа на выставку можно посетить четыре мобильных кабинета Эстонского онкологического общества, а в пятницу и субботу в Детской деревне будут проводиться мероприятия для самых маленьких членов семьи.

Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте Tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.