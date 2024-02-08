Галерея ⟩ Эстонские синхронисты завоевали на международных соревнованиях почти 30 медалей

Особенность соревнований этого года заключалась в том, что они впервые были проведены по обновлённым правилам, вступившим в силу с 1 января 2023 года. Новый регламент конкретизировал и снизил долю субъективности в этом виде спорта. Специально для проведения старта по новым стандартам был приглашён опытный рефери из Австрии.

«Очень волнительно было впервые проводить соревнования по новым правилам, потому что частично сменилась философия оценивания. Субъективный вид спорта конкретизировали по некоторым ключевым моментам. Добавились новые судейские позиции, для которых нужны судьи со специальной подготовкой. Поскольку новые правила действуют только около года, то ещё имеются сырые места и в первый раз нам пришлось непросто. Чуть позже мы проведем разбор соревнований, проработаем все слабые места. Для первого раза всё прошло очень хорошо, иностранные делегации остались довольны!» - поделился организатор соревнований, руководитель Школы водных видов спорта Антон Ржанов.

Представители команды из Эстонии из Школы водных видов спорта (Eesti Veespordialade Kool) вновь показали своё умение и мастерство и не позволили вывезти из Эстонии много медалей.

«Наши спортсмены выступили очень достойно. Младшие прошли свои программы практически без ошибок. Старшая команда получила хорошую обратную связь по элементам, которые не были засчитаны, и могут теперь провести анализ и поработать над ошибками. Это очень хорошая, полезная и нужная практика, если мы хотим успешно выступать на международных соревнованиях не только в Эстонии, но и за её пределами», - добавил Антон Ржанов.

В общей сложности эстонские пловцы завоевали 13 золотых, 9 серебряных и три бронзовых медали.

Организаторы соревнований благодарят за поддержку Эстонский фонд культуры (Eesti Kultuurkapital), город Таллинн и Союз плавания Эстонии (Eesti Ujumisliit).