Украинский политолог об отставке Залужного: у президента и главкома очень разное представление о ведении войны

Мне слышно было, что в нашем районе где-то бахнуло, но мы в бомбоубежище не спускались. У ребенка дистанционные занятия в школе - они продолжили урок. Граждане привыкли и пытаются жить нормальной жизнью насколько это возможно. Политики гораздо быстрее приспособились к этому.

- Но сейчас общество довольно бурно реагирует на новости, что на фронте нет людей и нужно призывать принудительно. Офис президента их тоже не может обеспечить.

- Пока люди есть, так как добровольцев не демобилизируют, нет ротации. Политики, конечно, отодвигают вопросы мобилизации, но я думаю, что в феврале закон будет принят. Это повлияет на ротацию и станет понятно, какая часть новобранцев будет мобилизована. Будет ли это двести или четыреста тысяч, о которых говорил Зеленский, мы не знаем.

Думаю, что их будет точно больше, чем было до сегодняшнего дня. В чем проблема с мобилизацией? Дело не в том, что нет людей или люди не хотят идти воевать и скрываются. Это неправда. В Киеве полно людей и никто не прячется. Это это не проблема.

Проблема в том, что офис президента полтора года разгонял тезис о том, что нам хватает людей не нужны дополнительные меры. Те, кто воюет, процентов на восемьдесят были добровольцами. Нам говорили, что мы выиграем войну этими силами. А потом оказалось, что нет, так не будет.

Люди сформировали такое мнение, слушая президента каждый вечер. И тут как обухом по голове: нам нужно еще пятьсот тысяч человек, потому что у россиян они есть, у нас их нет. И у многих возник вопрос, а почему так произошло? Почему они молчали? Это порождает нездоровую атмосферу.