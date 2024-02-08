Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин, сообщает BBC. Версия о попадании допинга в организм фигуристки через десерт там названа «по своему существу невероятной».
Важный документ. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин. Версия о попадании допинга в организм фигуристки через десерт там названа «по своему существу невероятной».
Согласно документу, защита фигуристки настаивала, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он ножом измельчал лекарства. По версии команды Валиевой, Геннадий Соловьев, принимавший препарат от сердца, приготовил блюдо, которое фигуристка, отправившись на Чемпионат России в Петербург, взяла с собой.
CAS счел, что эти утверждения «не имеют никакой доказательной базы».
В решении суда указано, что защита Валиевой не предоставила доказательств, что дедушка фигуристки действительно купил лекарство и принимал его в указанное время или до этого. Команда фигуристки предоставила подтверждения, относящиеся только к марту и декабрю 2022 года. При этом «почти невероятно», чтобы человек много лет принимал препарат и никак не мог подтвердить этот факт.
Геннадий Соловьев отказался давать показания в суде, вместо этого было предоставлено его письменное заявление и видеозапись с объяснениями. На записи, как отмечается в решении СAS, мужчина, объяснявший неаккуратное обращение с лекарством своим плохим зрением, был без очков.
Нет подтверждений, что Валиева действительно взяла десерт с собой в Петербург (между заявленным временем приготовления блюда и взятием пробы при этом прошло не менее трех дней). Мать Валиевой в своих первоначальных показаниях не упоминала десерт.
Кроме того, «по своему существу невероятно», чтобы элитный спортсмен такого уровня в поездке по России привез с собой сделанный дома клубничный десерт и съел его в период соревнований, указывает CAS.
Перед этим в документе приводились объяснения РУСАДА, согласно которым, нет никаких доказательств от самой спортсменки, что Геннадий Соловьёв вообще существует.
Результаты «пробы Б»
В мотивировочной части решения по Валиевой есть и другие интересные подробности. Например, из него следует, что зимой 2022 года МВД России по просьбе РУСАДА проводило проверку окружения Валиевой — оно не выявило, что кто-то склонял фигуристку к употреблению допинга.
Другой ранее неизвестный факт — в марте 2022 года лаборатория в Стокгольме, которая изначально выявила запрещенный препарат в пробе Валиевой, открыла так называемую «пробу Б» (на соревнованиях спортсмены сдают две пробы, чтобы избежать ошибок). Вскрытие проводилось, в том числе, при представителе Валиевой. Запрещенный триметазидин обнаружился и в этом образце.
В решении подробно разбирается все медицинское сопровождение спортсменки (им, в том числе, занимался врач Филипп Шветский; в прошлом спортсменов, с которыми он работал, уже ловили на допинге).
CAS выяснил, что 15-летняя Валиева принимала несколько десятков разрешенных препаратов и добавок. В том числе, экдистерон — разрешенный препарат с анаболическим эффектом, и сердечные препараты гипоксен и L-карнитин. Два последних лекарства повлияли и на итоговое решение по Валиевой: суд, опираясь на мнение экспертов, отметил, что они могли применяться в связке с триметазидином.
Кроме того, в решении упоминается цитата тренера Валиевой Этери Тутберидзе, которая в 2019 году в интервью Владимиру Познеру говорила, что раньше российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы предоставлялся мельдоний, а после его запрета в 2016 году «пришлось искать что-то новое». Триметазидин и мельдоний обладают похожими свойствами, говорится в документе.
Впрочем, сама Тутберидзе письменно заявила еще во время расследования РУСАДА, что никак не контролирует и не обсуждает с врачами лекарства и добавки, которые дают ее спортсменам. Лично в процессе по делу она не участвовала.
После того как Валиеву дисквалифицировали за допинг, Тутберидзе выложила в соцсетях эмоциональный пост, где среди прочего написала: «У меня один основной вопрос — а хоть кто‑то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло».