Важный документ. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин. Версия о попадании допинга в организм фигуристки через десерт там названа «по своему существу невероятной».

Согласно документу, защита фигуристки настаивала, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он ножом измельчал лекарства. По версии команды Валиевой, Геннадий Соловьев, принимавший препарат от сердца, приготовил блюдо, которое фигуристка, отправившись на Чемпионат России в Петербург, взяла с собой.

CAS счел, что эти утверждения «не имеют никакой доказательной базы».

В решении суда указано, что защита Валиевой не предоставила доказательств, что дедушка фигуристки действительно купил лекарство и принимал его в указанное время или до этого. Команда фигуристки предоставила подтверждения, относящиеся только к марту и декабрю 2022 года. При этом «почти невероятно», чтобы человек много лет принимал препарат и никак не мог подтвердить этот факт.

Геннадий Соловьев отказался давать показания в суде, вместо этого было предоставлено его письменное заявление и видеозапись с объяснениями. На записи, как отмечается в решении СAS, мужчина, объяснявший неаккуратное обращение с лекарством своим плохим зрением, был без очков.