Таллинн выделяет миллионы евро на поддержку молодежного спорта

По словам вице-мэра Тийта Терика, поддержка молодёжного спорта важна для Таллинна, поскольку спорт способствует развитию физического и психического здоровья молодёжи, снижает риск избыточного веса и других проблем со здоровьем.

«В этом году мы поддержим 168 спортивных организаций на общую сумму в 6,94 миллиона евро. Это затронет 22 540 любителей спорта и 540 тренеров. Сумма пособия зависит от возраста спортсмена и достигает 184-299 евро на одного спортсмена», - пояснил Терик.

Поддержка спортивной деятельности предусмотрена для спортивных клубов и школ для организации спортивной деятельности детей и молодёжи в возрасте от 7 до 19 лет, лиц с особыми потребностями, а также лиц, признанных частично трудоспособными. Сумма зависит от возраста занимающегося: на 7–10-летнего выделяется пособие в размере 184 евро, на 11–15-летнего 230 евро, а на 16–19-летнего 299 евро. Для молодёжи с особыми потребностями и лиц, признанных частично трудоспособными, сумма пособия составляет 230 евро.

Спортивное пособие в Таллинне выплачивается с 2003 года. Больше информации на сайте Таллинна.