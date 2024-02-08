От эстонских клиентов латвийской турфирмы ждут заявлений о компенсации за отмененное путешествие

Клиенты, подавшие заявление после указанной даты, могут не получить возмещение средств.

Рекомендуется обращаться в Департамент защиты прав потребителей Латвии на английском языке и предоставить подробную информацию о поездке и путешественнике (-ах), а также представить все имеющиеся документы о покупке путешествия (например, договор о туристической поездке или его подтверждение или документы, доказывающие ее оплату).

На сегодняшний день компания TT Baltics SIA (TT Baltics) вернула деньги за отмененные поездки почти всем эстонским клиентам. Возврат средств был произведен тем пассажирам, в отношении которых в TT Baltics было подано и принято требование о возврате средств (все документы были в наличии, и банк подтвердил обоснованность требования).

На туроператора TT Baltics, который является представителем компании TUI в странах Балтии, были наложены международные санкции, что привело к отмене всех запланированных поездок туроператора.

С вопросами просьба обращаться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора или в Центр консультирования потребителей ЕС по электронной почте: info@ttja.ee или consumer@consumer.ee.