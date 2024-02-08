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Правительство назвало трех лауреатов культурных премий. Они получат 64 000 евро

rus.postimees.ee
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Олав Эхала.
Олав Эхала. Фото: Andres Haabu

Сегодня правительство утвердило лауреатов премий в области культуры за дело всей жизни. Размер премии составляет 64 000 евро.

Награду за дело всей жизни получат Олав Эхала, Сирье Хельме и Арво Валтон.

«Государственные награды - это высшее признание государства для деятелей культуры и спорта. Лауреаты премии внесли неизмеримый вклад в свою область и вдохновили наше общество своими мыслями, творениями и достижениями. В этом году на рассмотрение были представлены 134 кандидатуры. Было очень приятно видеть, что так много людей, чьим призванием является развитие эстонской культуры и спорта, были сочтены достойными такого важного признания», - сказала министр культуры Хейди Пурга.

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