В этом году государственной языковой премии имени Ф.Й. Видеманна удостоился Хандо Руннель за последовательный и влиятельный вклад в обогащение и укрепление эстонских языка, литературы и культуры в качестве поэта и организатора литературной жизни.
Языковую премию в 65 000 евро получит Хандо Руннель
Министр образования и науки Кристина Каллас поздравила и поблагодарила лауреата. «Трудно переоценить значение Хандо Руннеля для развития эстонских литературы и языка. Стихи и тексты Руннеля оставили след в лексиконе целых поколений», - сказала Каллас.
Руннель - автор почти 60 книг, в том числе около 40 поэтических сборников. В течение последних трех десятилетий в качестве главного редактора серии Eesti mõttelugu Руннель сделал доступными работы многих авторов.
Руннель более полувека действует в качестве писателя и поэта. С 2012 года он является членом Академии наук.
Языковая премия Видеманна вручается на церемонии вручения государственных премий 21 февраля. Размер премии - 65 000 евро.