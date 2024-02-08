40 лет с чужим сердцем. Книга рекордов Гиннесса подтвердила, кто прожил дольше всех после трансплантации

В 17-летнем возрасте у Янссена обнаружили кардиомиопатию - заболевание, которое влияет на способность сердца перекачивать кровь.

Врачи решили, что для лечения необходима трансплантация сердца, а в то время в Нидерландах такие операции не проводились. Тогда врач Янссена обратился в британскую больницу Харфилд в Лондоне, которая специализируется на сердечных заболеваниях.

Его лечением занялся знаменитый египетско-британский хирург Магди Якуб, который позже получил рыцарское звание за вклад в медицину.

Пересадка была проведена 6 июня 1984 года, всего через неделю после того, как 18-летний Янссен прибыл в больницу.

«Все прошло очень быстро, - рассказывает пациент. - Прошла неделя после моего приезда в Харфилд, и после серьезной автокатастрофы в Лондоне появились сразу два донорских сердца. Одно из них мне подошло, и его пересадили».

Янссен говорит, что «до сих пор благодарен за невероятный дар», который он получил от своего донора.

По словам пациента, после операции он быстро восстановился и c тех пор жил полноценной жизнью. Сейчас у Янссена есть жена и двое детей, и он в числе прочего увлекается полетами на глайдере.

Берт Янссен в больнице. Фото: PA Media

«Я и мечтать не мог, что пройду такой путь, - признается он. - На мой взгляд, самое важное - что мой случай стал важной вехой для других людей. Теперь официально признано, что с донорским сердцем можно пройти так далеко».

«Предполагаю, что границы возможного можно еще немного передвинуть, и мне было бы приятно, если бы кто-то другой со временем смог побить мой рекорд», - добавляет Янссен.

Операция Янссена стала 107-й по счету пересадкой сердца, осуществленной в больнице Харфилд.

Магди Якуб провел самую первую подобную процедуру в 1980 году, и с тех пор трансплантация сердца стала почти обычным делом: через нее прошли тысячи пациентов, только в течение 2022-23 годов в больнице это сделали 54 раза.