Кая Каллас: мы ноем и из-за этого становимся беднее

«Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно», - сказала Каллас в передаче Globaalne на радио Äripäev, отметив, что одной из причин, по которой экономический спад в Эстонии является самым большим в Европе, является склонность эстонцев постоянно жаловаться.

«Один предприниматель очень хорошо сказал, что мы жалуемся на свою бедность. Постараться бы избегать этого», - призвала Каллас, объяснив, что негативный фон создает эффект, при котором даже компании, у которых дела идут неплохо, начинают сокращать свою деятельность.

Помимо нытья, экономический спад в Эстонии, по словам Каллас, вызван множеством внешних факторов, например, большой зависимостью нашей экономики от Скандинавских стран и сильного влияния роста Еврибора.

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