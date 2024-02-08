Научные премии за дело всей жизни присуждены специалистам в порошковой металлургии и клинической иммунологии

Академик Якоб Кюбарсепп является эмерит-профессором Таллиннского технического университета, академик Райво Уйбо является профессором иммунологии Тартуского университета.

Одной из главной сфер деятельности Якоба Кюбарсеппа в ходе его карьеры было создание с помощью инструментов порошковой металлургии чрезвычайно прочных и долговечных покрытий, и износостойких легких композитов, не содержащих стратегических, дорогих и экологически опасных металлов, таких, например, как вольфрам или кобальт.

Он сочетал расширение границ знаний с десятилетиями заботы о поддержании высшего уровня преподавания инженерного дела и технологий порошковых материалов в Эстонии. Преподавая, направляя, создавая учебники и расширяя научное языковое пространство, он также организовывал обучение в должности проректора и способствовал развитию различных программ высшего образования.

Райво Уйбо - один из самых выдающихся и влиятельных ученых-медиков Эстонии, основатель, лидер и законодатель стандартов современной клинической иммунологии. Дело его жизни включает науку в самом широком смысле: от преподавания и пропаганды научного мышления и поддержания достоинства науки до блестящих открытий и их внедрений. Будь то иммунологические механизмы, лежащие в основе хронического воспаления, или тесты, позволяющие дифференцировать различные клинические формы заболеваний печени. Кроме того, огромен его вклад в развитие отраслевого профессионального сообщества, а также научного ландшафта и общества в целом, в подготовку целой плеяды новых исследователей.

Годовые премии в размере 20 000 евро за лучшие научные работы, подготовленные и опубликованные в течение четырех предыдущих лет, получат: Яан Ару; Вильяр Якс и Пеэп Палумаа; Андрей Блинов, Андрей Чуб и Александр Гусев; Ааре Мяртсон и Катре Маасалу; Карлос Перес Кармона, Меэлис Пяртель, Рийн Тамме и Орель Эрик Туссен; Эве Вероманн; Индрек Ибрус; Андреас Венцель и Мари-Лийз Мадиссон.

Премии торжественно вручат 21 февраля.