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РЕПОРТАЖ ⟩ Нападение с ножом в Ласнамяэ: «Нападавшая была очень зла и кричала, чтобы я дал ей убить жертву»

Маргус Мартин Тайро Луттер
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Нападение произошло в Ласнамяэ на улице Паасику, перед домом номер 6 поздно вечером в понедельник, в ходе которого одна женщина несколько раз ударила другую ножом, нанеся потерпевшей опасные для жизни травмы. Вмешательство прохожего спасло от худшего исхода.
Нападение произошло в Ласнамяэ на улице Паасику, перед домом номер 6 поздно вечером в понедельник, в ходе которого одна женщина несколько раз ударила другую ножом, нанеся потерпевшей опасные для жизни травмы. Вмешательство прохожего спасло от худшего исхода. Фото: Tairo Lutter

Спустя пару дней после недавнего нападения перед одним из многоквартирных домов на улице Паасику в Ласнамяэ в Таллинне, когда молодая женщина несколько раз ударила ножом женщину постарше и ранила мужчину, который стал свидетелем нападения и вмешался, там не осталось никаких признаков недавних тревожных событий.

В постройке для мусорных контейнеров в начале улицы немой мужчина осматривает их. На вопрос, слышал ли он, что произошло там несколько дней назад поздно вечером, человек в мохнатой шапке кивает.

Очередным покачиванием головы он дает понять, что не знаком с подробностями и не видел этого происшествия. Он только слышал, что кто-то кого-то ударил ножом. Чтобы подтвердить это, пожилой мужчина дважды имитирует рукой движение, означающее удар.

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