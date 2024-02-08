РЕПОРТАЖ ⟩ Нападение с ножом в Ласнамяэ: «Нападавшая была очень зла и кричала, чтобы я дал ей убить жертву»

Спустя пару дней после недавнего нападения перед одним из многоквартирных домов на улице Паасику в Ласнамяэ в Таллинне, когда молодая женщина несколько раз ударила ножом женщину постарше и ранила мужчину, который стал свидетелем нападения и вмешался, там не осталось никаких признаков недавних тревожных событий.
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В постройке для мусорных контейнеров в начале улицы немой мужчина осматривает их. На вопрос, слышал ли он, что произошло там несколько дней назад поздно вечером, человек в мохнатой шапке кивает.