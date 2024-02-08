РЕПОРТАЖ ⟩ Нападение с ножом в Ласнамяэ: «Нападавшая была очень зла и кричала, чтобы я дал ей убить жертву»

Нападение произошло в Ласнамяэ на улице Паасику, перед домом номер 6 поздно вечером в понедельник, в ходе которого одна женщина несколько раз ударила другую ножом, нанеся потерпевшей опасные для жизни травмы. Вмешательство прохожего спасло от худшего исхода.

Спустя пару дней после недавнего нападения перед одним из многоквартирных домов на улице Паасику в Ласнамяэ в Таллинне, когда молодая женщина несколько раз ударила ножом женщину постарше и ранила мужчину, который стал свидетелем нападения и вмешался, там не осталось никаких признаков недавних тревожных событий.