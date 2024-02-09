«Полдень против Путина» в России и Эстонии. Стратегия оппозиции в день выборов президента РФ

Российский оппозиционер, соучредитель движения «Европейский Петербург» Максим Резник, который с 2022 года живет в Вильнюсе, предложил свою стратегию действий для всех россиян, которые выступают против Путина и войны, еще до того как Борис Надеждин увлек молодежь за собой.