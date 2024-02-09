8 февраля «кандидат мира» Борис Надеждин не был допущен до участия в выборах президента РФ 17 марта 2024 года. Rus.Postimees поговорил с автором еще одной стратегии антипутинского голосования – «Полдень против Путина».
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«Полдень против Путина» в России и Эстонии. Стратегия оппозиции в день выборов президента РФ
Российский оппозиционер, соучредитель движения «Европейский Петербург» Максим Резник, который с 2022 года живет в Вильнюсе, предложил свою стратегию действий для всех россиян, которые выступают против Путина и войны, еще до того как Борис Надеждин увлек молодежь за собой.