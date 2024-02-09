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«Полдень против Путина» в России и Эстонии. Стратегия оппозиции в день выборов президента РФ

Иван Скрябин
, журналист
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Путин смотрит на часы, будучи уверенным, что он нужен России как минимум до 2030 года.
Путин смотрит на часы, будучи уверенным, что он нужен России как минимум до 2030 года. Фото: AP Photo / Alexander Zemlianichenko

8 февраля «кандидат мира» Борис Надеждин не был допущен до участия в выборах президента РФ 17 марта 2024 года. Rus.Postimees поговорил с автором еще одной стратегии антипутинского голосования – «Полдень против Путина».

Российский оппозиционер, соучредитель движения «Европейский Петербург» Максим Резник, который с 2022 года живет в Вильнюсе, предложил свою стратегию действий для всех россиян, которые выступают против Путина и войны, еще до того как Борис Надеждин увлек молодежь за собой.

После снятия Надеждина с выборов мы поговорили с бывшим депутатом петербургского парламента, который годами организовывал массовые антипутинские демонстрации, о том, в чем смысл его инициативы «Полдень против Путина».

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