POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Для украинских защитников Авдеевки ситуация становится все более критической

На этой неделе российским подразделениям удалось проникнуть в Авдеевку с севера, с двух разных направлений. Это создало две реальные угрозы для защитников города. Во-первых, россияне близки к окружению территории местного химического завода. Во-вторых, они уже вплотную приблизились к перерезанию единственной асфальтированной дороги, по которой осуществляется снабжение частей, обороняющих город.

«Русские продвигаются мимо химического завода с двух сторон, - рассказал сегодня Postimees киевский военный эксперт Евгений Дикий, один из бывших командиров украинского добровольческого батальона «Айдар». - Им остался еще один километр до выхода на маршрут, снабжающий город».

С начала октября прошлого года, то есть уже четыре месяца, российская армия большими силами атаковала Авдеевку, и в последние недели вышла к границам города. Сначала россияне пытались перерезать дорогу, снабжающую город, на достаточном отдалении от Авдеевки, но теперь, кажется, им это удается сделать именно в том месте, где это шоссе непосредственно входит в город.

Евгений Дикий. Фото: Дмитрий Котюх.

«Это может быть вопросом ближайших дней», - сказал Дикий о возможности того, что руководство ВСУ решит вывести свои подразделения из Авдеевки, чтобы избежать окружения. Дикий ежедневно поддерживает связь с подразделениями, защищающими Авдеевку. Кроме того, он сам воевал там во время войны на Донбассе и прекрасно знает окрестности.