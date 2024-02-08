Российским подразделениям в последние дни удалось окружить Авдеевку, что повышает вероятность вывода украинских войск оттуда уже в ближайшие недели.
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Для украинских защитников Авдеевки ситуация становится все более критической
На этой неделе российским подразделениям удалось проникнуть в Авдеевку с севера, с двух разных направлений. Это создало две реальные угрозы для защитников города. Во-первых, россияне близки к окружению территории местного химического завода. Во-вторых, они уже вплотную приблизились к перерезанию единственной асфальтированной дороги, по которой осуществляется снабжение частей, обороняющих город.
«Русские продвигаются мимо химического завода с двух сторон, - рассказал сегодня Postimees киевский военный эксперт Евгений Дикий, один из бывших командиров украинского добровольческого батальона «Айдар». - Им остался еще один километр до выхода на маршрут, снабжающий город».
С начала октября прошлого года, то есть уже четыре месяца, российская армия большими силами атаковала Авдеевку, и в последние недели вышла к границам города. Сначала россияне пытались перерезать дорогу, снабжающую город, на достаточном отдалении от Авдеевки, но теперь, кажется, им это удается сделать именно в том месте, где это шоссе непосредственно входит в город.
«Это может быть вопросом ближайших дней», - сказал Дикий о возможности того, что руководство ВСУ решит вывести свои подразделения из Авдеевки, чтобы избежать окружения. Дикий ежедневно поддерживает связь с подразделениями, защищающими Авдеевку. Кроме того, он сам воевал там во время войны на Донбассе и прекрасно знает окрестности.
Территория Авдеевского коксохимического завода давно превратилась в настоящую крепость. Российские войска, вероятно, поняли, что им не удастся ее завоевать, и поэтому обошли завод с обеих сторон. Сейчас существует опасность, что территория завода окажется в осаде. Может повториться история с защитниками территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Там россиянам тоже не удалось захватить завод, но они его окружили, и, в конце концов, защитникам «Азовстали» - более 3000 солдат - пришлось сдаться по приказу украинского Генштаба.
О том, что ситуация в Авдеевке стала «чрезвычайно сложной» для украинских подразделений, написал вчера вечером киевский аналитический «Центр оборонных стратегий» (CDS) в своем очередном обзоре положения дел на линии фронта. Центр возглавляет бывший министр обороны Украины (2019-2020) Андрей Загороднюк.
Российская армия сейчас атакует Авдеевку с севера, чтобы выйти на так называемую «дорогу жизни» украинцев своим ударным кулаком, сформированным двумя механизированными бригадами. «Командование противника завершило подготовку к прорыву обороны Украины в районе Авдеевского коксохимического завода с целью продвижения на логистические маршруты Сил обороны Украины», - говорится в последнем обзоре СDS.
Если сейчас российским бригадам удастся прорвать украинскую оборону в районе Авдеевского химкомбината, это будет означать «кульминацию организованной обороны» Авдеевки. «Враг достаточно близко, чтобы достичь этой цели», - считает CDS.
Иными словами, по данным аналитического центра, российские подразделения вот-вот прорвут оборону Авдеевки вокруг химического комбината и достигнут критически важной магистрали снабжения украинцев.
Если Украина выведет войска из Авдеевки, украинцам придется организовывать новую линию обороны. Линия обороны для украинцев станет существенно длиннее и сложнее, поскольку у российской армии появится несколько вариантов выбора направлений атаки. Есть как минимум три возможных направления удара.
На восточном направлении необходимо предотвратить подход российской армии к городу Покровск, который в настоящее время является важным логистическим центром украинской армии и через который также происходит и эвакуация раненых солдат и жителей. От Покровска до границы Донецкой и Днепропетровской областей территории остается совсем немного.
На северном направлении украинская армия должна не допустить выхода российских войск на дорогу Покровск-Константиновка. Это важный маршрут снабжения украинцев в направлении Бахмута.
На юго-западном направлении украинцы должны предотвратить движение российских частей к городу Курахово. В направлении Курахово российская армия пытается продвинуться уже со стороны Марьинки, которую захватили и сравняли с землей еше в декабре.