Правительство сделает условия предоставления длительных больничных более гибкими

Согласно отправленному в Рийгикогу законопроекту, начиная с 61-го дня больничного, возможно продолжение работы, при этом Касса здоровья выплачивает компенсацию разницы в зарплате до 122 дней. Компенсация рассчитывается исходя из зарплаты, действовавшей на день до начала больничного. При условии, что работодатель сам выплачивает как минимум половину прежней зарплаты. В целом это помогает восстановить доход человека до болезни.

Кроме того, работник в тот же период может получить при необходимости от Кассы по безработице поддерживающие трудоустройство услуги, такие как профессиональная реабилитация, консультирование по опыту, необходимые для работы средства. Изменение затрагивает в среднем 17 000 работников, находящихся на больничном более 60 дней в году. Из них, по оценкам, 5000 человек воспользовались бы возможностью работать во время больничного, и примерно 1800 человек нуждались бы в поддерживающих услугах от службы занятости.

Сиккут: при длительной болезни не нужно отстраняться от рынка труда

По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, основная цель законопроекта - предотвратить возникновение постоянной нетрудоспособности и отстранение от рынка труда у людей с серьезными заболеваниями.