В четверг, 8 февраля, правительство одобрило и отправило в Рийгикогу законопроект, который позволяет человеку продолжать работать на частичной занятости или заниматься более легкими рабочими задачами во время больничного, превышающего два месяца, и получать за это оплату.
Правительство сделает условия предоставления длительных больничных более гибкими
Согласно отправленному в Рийгикогу законопроекту, начиная с 61-го дня больничного, возможно продолжение работы, при этом Касса здоровья выплачивает компенсацию разницы в зарплате до 122 дней. Компенсация рассчитывается исходя из зарплаты, действовавшей на день до начала больничного. При условии, что работодатель сам выплачивает как минимум половину прежней зарплаты. В целом это помогает восстановить доход человека до болезни.
Кроме того, работник в тот же период может получить при необходимости от Кассы по безработице поддерживающие трудоустройство услуги, такие как профессиональная реабилитация, консультирование по опыту, необходимые для работы средства. Изменение затрагивает в среднем 17 000 работников, находящихся на больничном более 60 дней в году. Из них, по оценкам, 5000 человек воспользовались бы возможностью работать во время больничного, и примерно 1800 человек нуждались бы в поддерживающих услугах от службы занятости.
Сиккут: при длительной болезни не нужно отстраняться от рынка труда
По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, основная цель законопроекта - предотвратить возникновение постоянной нетрудоспособности и отстранение от рынка труда у людей с серьезными заболеваниями.
«Работа в некоторых случаях может быть частью процесса выздоровления. Восстановление после длительной болезни может быть быстрее, если предложить работнику работу, соответствующую его состоянию здоровья, адаптировать рабочее место или предложить короткий рабочий день. Подчеркиваю, что это добровольная система: это происходит с одобрения лечащего врача, при необходимости с поддержкой врача по гигиене труда, пациент должен найти в себе силы, и это все должно подходить и работодателю», - сказала Сиккут.
В рамках того же изменения закона расширяются льготы по социальному налогу на все временные пособия по нетрудоспособности, если работодатель желает добровольно компенсировать работнику потерянный из-за больничного или отпуска по уходу заработок. В настоящее время для работодателя освобождены от социального налога пособия по болезни, которые он выплачивает работнику за второй по восьмой день болезни.
Кроме того, родители получают право на пособие по уходу на срок до 60 календарных дней независимо от диагноза ребенка. Ранее это правило действовало только при уходе за детьми с онкологическими заболеваниями.
Дополнительная лекарственная компенсация превращается в дополнительную компенсацию на лекарства и медицинское оборудование. Затраты на лекарства и медицинское оборудование в расчете на долю пациента объединяются, и дополнительная компенсация начинает автоматически рассчитываться аналогично существующей системе, то есть когда сумма собственного вклада человека превышает годовой минимум в сто евро. Это целевая компенсация, направленная на улучшение соблюдения рекомендаций по лечению и поддержку пациентов с большими расходами на лекарства и медицинское оборудование.
Предполагается, что законопроект вступит в силу 15 апреля.