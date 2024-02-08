Государственная прокуратура наконец получила документы, благодаря которым стало ясно, что произошло с находившимися в распоряжении НКО Slava Ukraini средствами на территории Украины. Обзор расходов некоммерческой организации за два года показал, что наряду с украинцами деньгами жертвователей поживились и несколько жителей Эстонии , которые, однако, не считают, что полученные ими суммы были большими.

«Они пытаются создать впечатление, что плохие парни находятся в Украине, что они далеко. Я бы сказал, что вся эта каша заварилась здесь», - говорит человек, заметивший аномалии в опубликованных документах о средствах Slava Ukraini. Следственные органы хранят молчание по этому поводу. Postimees нашел первую зацепку благодаря стремлению нового руководства Slava Ukraini быть прозрачным в отношении своих финансов.