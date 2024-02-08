Таллинн создает кризисный резерв с привлечением волонтеров

Вице-мэр Тийт Терик подчеркнул, что город целенаправленно повышает уровень готовности к кризисным ситуациям и обеспечивает у горожан ощущение безопасности.

«С этой целью проводится ряд различных мероприятий, начиная от создания укрытий и центров поддержки в чрезвычайных ситуациях, до планирования запасов на случай кризиса и обучения горожан. Формирование общегородского резерва, состоящего из работников городских учреждений, также является одним из шагов, которые мы предпринимаем с целью повышения готовности к кризисам», - сказал Терик.

Руководящую роль в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и в подготовительной деятельности в городе имеет муниципальная полиция. Муниципальная полиция является также координатором добровольцев кризисного резерва и сотрудничает в реализации проекта со спасательным департаментом, Кайтселийтом, департаментом полиции и погранохраны, а также Красным Крестом.

Руководитель сектора подготовки к кризисам муниципальной полиции Марго Ирве отметил, что формирование резерва добровольцев важно для обеспечения доступности услуг в условиях чрезвычайной ситуации. «Различные кризисы продемонстрировали нам, насколько важно быть подготовленными к экстренным ситуациям. Волонтеры оказывают помощь в местах эвакуации, кризисном штабе или в центрах поддержки в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить функционирование услуг местного самоуправления и предложить помощь горожанам», - сказал Ирве.

Для присоединившихся к кризисному резерву добровольцев муниципальная полиция проведет обучение, в ходе которого обучат правилам эвакуации, оказанию первой помощи, коммуникации и другой практической деятельности в условиях чрезвычайной ситуации.

В четверг, 8 февраля, состоялось первое базовое обучение, в ходе которого внимание было сосредоточено на оповещении об угрозе, эвакуации, готовности к кризисам и планировании домашних запасов на случай кризиса.