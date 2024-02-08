ФОТО ⟩ Таллиннцам представят лучшие работы архитектурного конкурса улицы Койду

В результате конкурса улица Койду, которая в настоящее время ориентирована на автомобильное движение, будет преобразована в удобное для пешеходов и велосипедистов городское пространство. Улица приобретет уникальный облик, сбалансированную мобильную среду и станет более зеленой, а также там появятся новые места для времяпрепровождения и активности всех целевых групп. Архитектурный конкурс охватывает отрезок улицы Койду между улицей Суур-Амеэрика и Пярнуским шоссе. Всего на архитектурный конкурс поступило 15 работ, все они прошли квалификационную комиссию, и пять лучших работ теперь будут представлены общественности.

Призовой фонд архитектурного конкурса составляет 43 000 евро, из них приз за первое место – 15 000 евро. Всего будет выдано пять призов. На основе победившей в конкурсе работы в этом году начнется перепроектирование улицы.

Как отметил председатель жюри, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, все конкурсные работы выполнены на высоком уровне, и борьба идет на равных.

Фрагмент представленной на конкурс работы под девизом «Ameerika tänav». Фото: Управа Таллинна.

«Наша цель – превратить улицу Койду в связывающее район городское пространство, где на первом плане интересы пешеходов и велосипедистов. Мы ожидаем, что конкурсные работы привнесут в уличное пространство новые функции, сформируют особую идентичность улицы Койду как главной улицы микрорайона, а решение по озеленению будет поддерживать биоразнообразие в городе. Всего этого мы хотим достичь, привлекая горожан, поскольку именно местное сообщество, школа и представители бизнеса имеют наилучшее представление о повседневном функционировании улицы», - отметил Свет.

Фрагмент представленной на конкурс работы под девизом «Kohalik». Фото: Управа города Таллинна.