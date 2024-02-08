В июле прошлого года Таллинн объявил открытый архитектурный конкурс для разработки концепции улицы Койду как главной улицы микрорайона Уус-Мааильм. В четверг, 15 февраля в 18 часов в Таллиннской гуманитарной гимназии (ул. Койду, 97) пройдёт презентация пяти лучших конкурсных работ, чтобы дать местным жителям возможность высказать своё мнение до того, как жюри вынесет окончательное решение.
ФОТО ⟩ Таллиннцам представят лучшие работы архитектурного конкурса улицы Койду
В результате конкурса улица Койду, которая в настоящее время ориентирована на автомобильное движение, будет преобразована в удобное для пешеходов и велосипедистов городское пространство. Улица приобретет уникальный облик, сбалансированную мобильную среду и станет более зеленой, а также там появятся новые места для времяпрепровождения и активности всех целевых групп. Архитектурный конкурс охватывает отрезок улицы Койду между улицей Суур-Амеэрика и Пярнуским шоссе. Всего на архитектурный конкурс поступило 15 работ, все они прошли квалификационную комиссию, и пять лучших работ теперь будут представлены общественности.
Призовой фонд архитектурного конкурса составляет 43 000 евро, из них приз за первое место – 15 000 евро. Всего будет выдано пять призов. На основе победившей в конкурсе работы в этом году начнется перепроектирование улицы.
Как отметил председатель жюри, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, все конкурсные работы выполнены на высоком уровне, и борьба идет на равных.
«Наша цель – превратить улицу Койду в связывающее район городское пространство, где на первом плане интересы пешеходов и велосипедистов. Мы ожидаем, что конкурсные работы привнесут в уличное пространство новые функции, сформируют особую идентичность улицы Койду как главной улицы микрорайона, а решение по озеленению будет поддерживать биоразнообразие в городе. Всего этого мы хотим достичь, привлекая горожан, поскольку именно местное сообщество, школа и представители бизнеса имеют наилучшее представление о повседневном функционировании улицы», - отметил Свет.
«Есть улицы, значение которых для местных жителей слишком велико, чтобы организовывать их ремонт по итогам обычного тендера. Улица Койду – это хребет микрорайона Уус-Мааильм. Несомненно, это одна из тех улиц, где необходимо создать совершенно новое качество городского пространства, которое стало бы лицом местного сообщества, созданное с учётом пожеланий, поступавших от местных жителей на протяжении многих лет. Именно поэтому для реконструкции улицы Койду проводится архитектурный конкурс, и я рада, что все 15 поступивших работ прошли квалификацию», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
При выборе победителя конкурса будут прежде всего приняты во внимание потребности жителей Койду и расположенной здесь Таллиннской гуманитарной гимназии, с учётом стратегической цели «Дом, который начинается с улицы» городской стратегии развития «Таллинн 2035».
Конкурсные работы представят организаторы конкурса – архитекторы Кайди Пыльдоя и Яак-Адам Лоовеэр из отдела формирования городского пространства Таллиннского центра стратегического управления. Результаты встречи как экспертная оценка пользователей городского пространства будут представлены жюри для ознакомления в качестве контекста, который поможет составить окончательный рейтинг работ. Пять лучших работ будут рассмотрены и с точки зрения предполагаемой стоимости реализации проекта, а также будет учтен опыт завершившейся в прошлом году реконструкции улицы Вана-Каламая. Конкурсные работы останутся анонимными до вынесения окончательного решения жюри.
Архитектурный конкурс проводится Таллиннским центром стратегического управления совместно с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Эстонским союзом архитекторов и Эстонским союзом ландшафтных архитекторов. Помимо вице-мэра в состав жюри входят старейшина Кесклинна Моника Хауканымм, архитекторы Яак-Адам Лоовеэр, Маргус Майсте и Катрин Коов, ландшафтный архитектор Реми Кюбар и эксперт по дорожному движению Вирко Ноор.
С пятью лучшими конкурсными работами можно ознакомиться ЗДЕСЬ, позже там же можно будет посмотреть видеозапись встречи. Обратную связь можно оставить через веб-форму до 19 февраля.