Борис Тух ⟩ «Мастер и Маргарита – 2024»: тайнопись сожженных страниц

Булгакову справиться с отчаянием, с невозможностью публиковаться, помогали его инфернальные персонажи, которые, в конечном счете, действовали не само по себе, а выполняя высшую (и добрую!) волю. Булгаков утешал себя тем, что справедливость может в конце концов восторжествовать – пусть не при нашей жизни, а в том мире, который создан его воображением – и который намного добрее, справедливее, истиннее реального, построенного на фундаменте ложных ценностей! Отгораживался от сгущавшихся над ним туч юмором, но мы-то догадываемся, что это не спасение. Потому фильм Локшина и Кантора мрачен и сумрачен, в нем принципиально не может быть веселого, хотя и не безобидного хулиганства, которое творит компания Воланда, В романе Воланд и Иешуа – реальны, они были, есть и будут, вопреки тому, что действие происходит в мире, где атеизм не только разрешен – к наигранному и насмешливому удивлению Воланда – и каждый лояльный индивид обязан быть атеистом. (Сегодня как раз наоборот. Но, вдумайтесь: а вдруг то, что в романе названо атеизмом, на самом деле – очень актуальное и сегодня абсолютное отсутствие совести? А принадлежность к господствующей конфессии, или к какой иной, или вообще ни к одной тут не причем.) И сцены в психбольнице, которая у Булгакова не так уж отличается от той психушки, из которой в «Золотом теленке» с позором выперли симулянта Берлагу, здесь становятся отражением карательной психиатрии.