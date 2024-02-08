Яна Тоом: что Брюссель намерен сделать, чтобы Европа не осталась без учителей?

По словам Тоом, качественное образование - необходимое условие не только процветания, но и существования ЕС, однако сегодня в Европе, в том числе в Эстонии, перспективы профессии учителя - совсем не радужные.

Тоом отметила, что проблемными места, с которыми сталкиваются многие страны ЕС, являются старение профессии учителя, привлечение, удержание и нехватка квалифицированных учителей, особенно в сельской местности, а также низкий уровень заработной платы учителей.

«Ситуацию могли бы исправить сильные профсоюзы и коллективные договоры, но они есть далеко не везде. Психологическое давление на педагогов при этом растет вместе с размером классов, административной нагрузкой и уровнем насилия в школах», - отметила евродепутат.

За последние годы Комитет по петициям получил немало обращений на эти темы. Исходя из них Яна Тоом задала вопросы представителям Еврокомиссии.

«Нас интересовало, существует ли оценка условий труда учителя в ЕС и их влияния на качество образования, какие инструменты Комиссия предлагает странам-членам, чтобы содействовать улучшению ситуации, какие стратегии Комиссия разрабатывает, чтобы повысить престиж профессии учителя и предложить педагогам ясные карьерные перспективы и достойную оплату труда, а также какие дальнейшие шаги Комиссия собирается предпринимать, чтобы гарантировать выполнение этой директивы, включая реализацию права учителей на коллективные трудовые договоры», - пояснила Тоом.

Как отметила Тоом, дебаты в Европарламенте - первый шаг к регуляции условий труда педагогов на уровне ЕС. «Как мы все увидели по недавней забастовке, учителя Эстонии понимают, к какому опасному краю мы подошли, и решительно борются за свои права. Если ЕС не хочет остаться без учителей, улучшать их условия труда нужно сегодня. Поскольку страны-члены делать этого не спешат, Брюссель обязан вмешаться. Без учителей у Европы нет будущего», - сказала Тоом.

Выступление Яны Тоом открыло дебаты, в которых приняли участие депутаты всех фракций Европарламента и представитель Еврокомиссии.