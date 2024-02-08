На этой неделе в Отепя пройдет этап Кубка мира по лыжному двоеборью, а на состоявшихся сегодня тестовых соревнованиях (PCR) Кристьян Ильвес занял четвертое место с прыжком на 99,5 метра. Австриец Штефан Реттенеггер занял первое место с полетом на 102 метра, лидер серии МК Ярл Магнус Риибер был третьим. Ильвес заявил после соревнований, что теперь у него есть как минимум один приличный прыжок, и если на выходных погода ухудшится, то благодаря этому результату у него будет шанс попасть на подиум.
Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес претендует на призовое место этапа Кубка мира
Все двоеборцы могли прыгать с шестой скамьи, поэтому условия для всех были равными. Однако было одно исключение: Риибер, известный как очень хороший прыгун с трамплина, опустил скамью на две ступеньки, чтобы набрать компенсационные очки. Норвежец совершил прыжок на 95 метров и в итоге отстал от Реттенеггера всего на 0,8 балла.
Фактически братья Реттенеггер одержали двойную победу, Томас был вторым после Стефана (100 м, 128,5). Ильвес набрал 127,1 балла, так что, если на выходных будут использованы тесты предварительных соревнований, он выйдет на трассу спустя лишь 8 секунд после Стефана Реттенеггера. Первая десятка выходит на лыжню в течение 48 секунд.
Если еще в пятницу в Техванди ожидаются идеальный условия, то на субботу и воскресенье прогнозируется ветер – следовательно, вероятность того, что будут использованы результаты предварительного соревнования, высока.