Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес претендует на призовое место этапа Кубка мира

На этой неделе в Отепя пройдет этап Кубка мира по лыжному двоеборью, а на состоявшихся сегодня тестовых соревнованиях (PCR) Кристьян Ильвес занял четвертое место с прыжком на 99,5 метра. Австриец Штефан Реттенеггер занял первое место с полетом на 102 метра, лидер серии МК Ярл Магнус Риибер был третьим. Ильвес заявил после соревнований, что теперь у него есть как минимум один приличный прыжок, и если на выходных погода ухудшится, то благодаря этому результату у него будет шанс попасть на подиум.