Американский журналист Такер Карлсон, только что посетивший Россию и подготовивший там интервью с диктатором Владимиром Путиным, - полезный идиот, сказала в среду телеканалу MSNBC экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Клинтон назвала Такера Карлсона полезным идиотом
«Если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, - они над ним смеются. Он как такой щенок», - сказала Клинтон, которую цитирует RUS TVNET.
«После того, как он был уволен из такого количества СМИ в Соединенных Штатах, я не удивлюсь, если он объявится с контрактом с одним из российских СМИ, потому что он полезный идиот», - отметила экс-госсекретарь.
«Он говорит вещи неправдивые, он, как попугай, повторяет всю ложь Владимира Путина об Украине, поэтому я не вижу причин, почему Путин не даст ему интервью», - добавила Клинтон.
Карлсон на этой неделе был в России и сообщил, что вскоре выпустит интервью с Путиным.
Содержание интервью Карлсона пока неизвестно, но учитывая, что он долгое время отстаивает различные аспекты политики Кремля, критики ожидают, что и интервью будет симпатизирующим Москве.