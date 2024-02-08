ВИДЕО ⟩ Глава МАГАТЭ посетил захваченную Россией Запорожскую АЭС

Между тем российские СМИ сообщили, что Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС заявил, что он намерен наладить диалог между Киевом и Москвой по вопросу безопасности на станции.

«Глубокую обеспокоенность вызывает то, что между Москвой и Киевом нет прямого диалога (по данному вопросу - прим. ред.), но в таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить», - сказал Гросси.