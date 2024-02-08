Опубликованные в четверг, 8 февраля, данные Департамента статистики за прошлогодний туристический год подтверждают, что внутренний туризм продолжает показывать очень хорошие результаты, рекорды ставят латвийские туристы, а количество посещений Таллинна финнами восстановилось.
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Руководитель отдела туризма: война в Украине не является главным фактором, влияющим на туризм в Эстонии
По словам руководителя отдела туризма совместного учреждения EAS и KredEx Райнера Аавика, Эстония является скорее дополнительным направлением поездки для иностранцев, а в сегодняшних условиях количество дополнительных поездок существенно уменьшилось.