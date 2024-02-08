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Руководитель отдела туризма: война в Украине не является главным фактором, влияющим на туризм в Эстонии

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Туристы, прибывшие в Таллинн на пароме, в гавани у Адмиральского пешеходного моста.
Туристы, прибывшие в Таллинн на пароме, в гавани у Адмиральского пешеходного моста. Фото: Madis Veltman

Опубликованные в четверг, 8 февраля, данные Департамента статистики за прошлогодний туристический год подтверждают, что внутренний туризм продолжает показывать очень хорошие результаты, рекорды ставят латвийские туристы, а количество посещений Таллинна финнами восстановилось.

По словам руководителя отдела туризма совместного учреждения EAS и KredEx Райнера Аавика, Эстония является скорее дополнительным направлением поездки для иностранцев, а в сегодняшних условиях количество дополнительных поездок существенно уменьшилось.

На туризм в некоторой степени влияет полномасштабная война в Украине, но меньше, чем экономическая неопределенность. Из последнего исследования Европейской комиссии по туризму (сентябрь 2023 года) следует, что в среднем 13 процентов европейцев избегают путешествий в страны, которые воспринимаются как близкие к войне.

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