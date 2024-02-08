В Латвии запрещается движение автомобилей с российскими номерами

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил, что полиция не намерена устраивать рейды для проверки реализации запрета, но в случае обнаружения нарушителей будут приняты соответствующие меры.

Козловскис также призвал общественность сообщать в полицию об автомобилях с российскими номерами.

Штраф в размере 750-2000 евро ждет лиц, чье транспортное средство имеет российские номерные знаки и не зарегистрировано для использования на дорогах Латвии.

Сами незарегистрированные транспортные средства могут быть конфискованы.

«Если у водителей нет доказательств того, что они проезжают через Латвию транзитом, который должен быть зарегистрирован в системе CSDD и который не может длиться более 24 часов, их транспортное средство будет конфисковано», - сказал министр.

Козловскис отметил, что для дипломатических миссий действуют определенные исключения.

Министр добавил, что участие таких транспортных средств в латвийском движении не представляет большой угрозы национальной безопасности. «Это, конечно, наш ответ на то, что происходит в Украине, и наша солидарность с Украиной», - сказал он.