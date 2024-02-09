В начале этой недели Postimees по ежегодной традиции опубликовал рейтинг лучших гимназий и школ Эстонии на основании результатов госэкзаменов. В разделе школ и гимназий с русским языком обучения первое место заняла Частная гимназия Сакала, как, впрочем, и годом ранее. О том, какие секреты позволяют добиваться высокого результата, и всегда ли высокая позиция в подобном рейтинге по-настоящему отражает уровень предлагаемого учебным заведением образования, в студии Rus.Postimees порассуждала директор Частной гимназии Сакала Екатерина Гриднева.
Директор Частной гимназии Сакала: хорошо сдает экзамены тот ученик, которого на них не натаскивают
Выдержки из беседы:
- В тройке лидеров в зачете русскоязычных гимназий оказались Частная гимназия Сакала, Нарвский языковой лицей и Тынисмяэская реальная школа. Частной гимназии Сакала не впервой побеждать в этом зачете, в чем формула ее успеха?
- Наверное, за эти годы мы действительно наработали какие-то алгоритмы, какие-то схемы, которые позволяют нам выводить ребят на высокий уровень. Первое, о чем мне хотелось бы сказать, это то, что на протяжении уже, наверное, десяти лет я ежегодно участвую с в развивающей беседе с девятиклассниками и двенадцатиклассниками. Хотя, может быть, эта беседа не такая уж и развивающая, а, скорее, подводящая итоги.
Мое присутствие на этих беседах важно по той причине, что я подробно рассказываю ребятам все тонкости и все нюансы того, что их ждет. Когда будут проводиться пробные тесты, как будет организована регистрация, спрашиваю, что нужно знать учителям, чтобы они могли поддержать школьников на экзамене.
Я даже задаю ребятам такой вопрос: для вас нормально будет сидеть на первой парте? Или это будет сильный стресс? Потому что я понимаю, что как бы мы не готовили детей, как бы не создавали спокойные для них условия, человек все равно переживает, когда приходит, потому что для него это ответственный момент. Особенно в девятом классе, когда это происходит с ним в первый раз. Но и в двенадцатом тоже, потому что тогда все экзамены государственные. Это тот момент, который действительно помогает.
Второй момент - это то, что мы выстроили определенную схему, суть которой в том, что мы не натаскиваем детей на экзамены. Мы просто с какого-то момента начинаем концентрироваться на определенных предметах, экзамены по которым школьников ожидают.
Ну а лично для меня самым важным является обеспечить, чтобы у пришедшего на экзамен ребенка не возникло никаких дополнительных стрессовых ситуаций. Я должна все сделать так, чтобы школьники чувствовали себя на экзамене спокойно и уверенно.
- Кому-то кажется, что далеко не всегда высокие баллы на экзаменах в школе являются гарантией того, что выпускник будет успешным в дальнейшем получении образования. Как вам кажется, хорошо сдавать экзамены в школе - это залог будущей успешности в жизни?
- Это было бы очень хорошо, если бы успешно сданные экзамены были бы залогом успеха в дальнейшей жизни. Но если вернуться к первой части того, о чем вы сказали, то я абсолютно согласна с теми, кто говорит, что госэкзамены и рейтинги не отражают всего. Как бы не старался учитель, как бы грамотно не выстраивались учебная нагрузка и учебный процесс, все равно нужно понимать, что все люди абсолютно разные.
У нас, например, была ситуация, когда очень успешная сейчас молодая женщина все годы своей учебы в нашей школе обучалась только на пятерки. Но когда настала пора экзаменов, оказалось, что она просто нестрессоустойчива. И она просто не могла показать на экзамене то, что она действительно знала.
Значит ли это, что в этой ситуации все абсолютно все плохо сделали? Да нет, конечно. Но это некий урок, это некий опыт, который нужно использовать. Конечно, всем хочется, чтобы все у всех получалось с первого раза, но так не всегда бывает.
Но действительно, очень многие из наших выпускников поступают потом в очень престижные вузы. Сейчас, к сожалению, Англия уже не является такой привлекательной в этом смысле страной, но раньше мы даже шутили, что у нас словно есть свой домашний колледж в Англии, это King's College в Лондоне, потому что на протяжении 4-5 лет каждый год хотя бы один из наших выпускников туда ехал. А иногда даже и больше, чем один.
Если сейчас наши выпускники едут учиться за пределы Эстонии, то это обычно Нидерланды, Германия, Австрия. Но очень много наших выпускников стало оставаться в Эстонии, многие идут обучаться на специальности, связанные с инфотехнологиями. С компьютерными знаниями, скажем так, с кибербезопасностью.
Еще раз скажу, я согласна с теми, кто говорит, что рейтинги не отражают все. Совершенно не хочется недооценивать достижения тех наших коллег, которые работают в других школах.
- Насколько для родителей, выбирающих школу для своего ребенка, оказывается важным место школы в подобных рейтингах?
- Да, могу признать, этот рейтинг работает в отношении родителей и их выбора школы. Он играет определенную роль, и мы даже заметили, что каждый раз, когда выходит этот рейтинг, у нас сразу увеличивается количество звонков с вопросами о том, можно ли перевести к вам ребенка, есть ли у вас свободные места. Так что такая связь имеется.
Но с другой стороны, для кого-то важно далеко не только это, и это правильно. У нас есть определенный критерий отбора учеников, и это тоже позволяет достигать тех результатов, что мы показываем. Но есть и школы, в которых минимальное количество возможностей, или они вообще не имеют возможности кого-то себе отбирать, но, тем не менее, они тоже помогают своим ученикам и сдавать экзамены, и просто развиваться, становиться много чего знающими и много чего умеющими людьми. Так что отвечу так: рейтинг играет роль, но отнюдь не единственную.
- Как вам кажется, те родители, которые приводят детей в вашу школу, они верят, что у вас их наилучшим образом в первую очередь обучат естественным, точным наукам, или же гуманитарным? Языкам? Или ожидают «универсальной услуги» высокого качества?
- В идеале, конечно, хотелось бы предлагать «универсальную услугу». Наверное, у нас есть те направления, где у нас получается быть особенно сильными. С языками мы действительно очень неплохо справляемся. И здесь даже важнее не результаты экзаменов, а то, что наши выпускники совершенно спокойно продолжают обучение, например, на английском, как за пределами Эстонии, так и в Эстонии, ведь и в нашей стране есть возможности получать высшее образование на английском языке. Так что это одна из наших, так сказать, фишек.
Для нас очень важен и эстонский язык, нам очень важно, чтобы ребята действительно овладевали эстонским языком, чтобы они понимали, что они живут в этой стране, и что в этой стране на эстонском языке не только ведется документация и «решаются вопросы», но и выпускаются книги, снимаются фильмы, ставятся спектакли. Для нас очень важно объяснить это детям.
Ну и математика тоже стала нашим стабильно успешным местом. Но это идет не без сложностей, потому что экзамен по математике обязателен для всех. И при этом всегда есть такие замечательные лирики, считать для которых - совсем не их стихия. Но тут всегда есть выбор: например, можно изучать широкий курс, а при выходе на экзамен предпочесть узкий.
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