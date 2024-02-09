Директор Частной гимназии Сакала: хорошо сдает экзамены тот ученик, которого на них не натаскивают

Значит ли это, что в этой ситуации все абсолютно все плохо сделали? Да нет, конечно. Но это некий урок, это некий опыт, который нужно использовать. Конечно, всем хочется, чтобы все у всех получалось с первого раза, но так не всегда бывает.

Но действительно, очень многие из наших выпускников поступают потом в очень престижные вузы. Сейчас, к сожалению, Англия уже не является такой привлекательной в этом смысле страной, но раньше мы даже шутили, что у нас словно есть свой домашний колледж в Англии, это King's College в Лондоне, потому что на протяжении 4-5 лет каждый год хотя бы один из наших выпускников туда ехал. А иногда даже и больше, чем один.

Если сейчас наши выпускники едут учиться за пределы Эстонии, то это обычно Нидерланды, Германия, Австрия. Но очень много наших выпускников стало оставаться в Эстонии, многие идут обучаться на специальности, связанные с инфотехнологиями. С компьютерными знаниями, скажем так, с кибербезопасностью.

Еще раз скажу, я согласна с теми, кто говорит, что рейтинги не отражают все. Совершенно не хочется недооценивать достижения тех наших коллег, которые работают в других школах.

- Насколько для родителей, выбирающих школу для своего ребенка, оказывается важным место школы в подобных рейтингах?