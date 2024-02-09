В студии Postimees директор Частной гимназии Сакала Екатерина Гриднева: как зарабатывается репутация сильной школы?

- В тройке лидеров в зачете русскоязычных гимназий оказались Частная гимназия Сакала, Нарвский языковой лицей и Тынисмяэская реальная школа. Только у этих трех школ средний результат оказался выше отметки в 200 баллов, при этом разрыв между первым и вторым местом очень серьезен: 240 против 214. Частной гимназии Сакала не впервой побеждать в этом зачете, в чем формула ее успеха?

- Немало людей склонны считать, что не стоит переоценивать такой показатель, как результаты госэкзаменов, что далеко не всегда высокие баллы на экзаменах в школе являются гарантией того, что выпускник будет успешным в дальнейшем получении образования. Есть ли в таком представлении хотя бы какое-то зерно истины?

- Насколько для родителей, выбирающих школу для своего ребенка, оказывается важным место школы в подобных рейтингах? Является ли первым критерием скорее наличие позитивного отзыва о какой-то школе от друзей, знакомых, или именно высокое место учебного заведения в такой таблице - залог того, что родители первоклассников будут выстраиваться в длинные очереди с ходатайствами о зачислении?

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