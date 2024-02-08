АНАЛИЗ ⟩ Почему Кая Каллас наконец решила выступить против Андруса Ансипа?

Опубликованное в среду письмо, направленное Каллас своим коллегам по партии, в котором она прямо советует Ансипу не баллотироваться в Европарламент по списку Партии реформ, было упреждающей атакой. Каллас уже давно приготовила письмо, но просто ждала подходящего момента, чтобы его отправить. Поскольку Ансип в среду вечером будет выступать на Эстонском телевидении, где, как ожидается, он снова раскритикует Каллас и Партию реформ, письмо Каллас является своего рода превентивной атакой.