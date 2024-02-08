Противостояние между премьер-министром Каей Каллас от Партии реформ и бывшим премьер-министром Андрусом Ансипом стало настолько острым, что пути назад в их отношениях уже нет.
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АНАЛИЗ ⟩ Почему Кая Каллас наконец решила выступить против Андруса Ансипа?
Опубликованное в среду письмо, направленное Каллас своим коллегам по партии, в котором она прямо советует Ансипу не баллотироваться в Европарламент по списку Партии реформ, было упреждающей атакой. Каллас уже давно приготовила письмо, но просто ждала подходящего момента, чтобы его отправить. Поскольку Ансип в среду вечером будет выступать на Эстонском телевидении, где, как ожидается, он снова раскритикует Каллас и Партию реформ, письмо Каллас является своего рода превентивной атакой.