В Муствеэ открылась долгожданная база службы «Скорой помощи»

Строительство новой базы «Скорой помощи» в Муствеэ началось в августе 2022 года. Строительство должно было быть завершено летом 2023 года, но строительные работы затянулись, а разрешение на эксплуатацию было получено только в декабре прошлого года.

Бригада тартуской службы «Скорой помощи» в Муствеэ, которая последние 22 года базировалась в одном здании с городской управой Муствеэ, фактически еще перед Рождеством начала переезд на новую базу.

По словам руководителя SA Tartu Ambulance Лаури Кыргвеэ, это было долгожданное событие, которое значительно улучшает условия работы сотрудников и позволяет им лучше предлагать самую современную внебольничную неотложную медицинскую помощь. Кроме того, в конце прошлого года бригада в Муствеэ получила и новую машину «Скорой помощи».