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В Муствеэ открылась долгожданная база службы «Скорой помощи»

Эйли Арула
, журналист
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Строительство объекта началось в августе 2022 года.
Строительство объекта началось в августе 2022 года. Фото: SA Tartu Kiirabi

В четверг в Муствеэ состоялось торжественное открытие новой базы тартуской службы «Скорой помощи». Помимо нового помещения, в Муствеэ получили и новую машину «Скорой помощи».

Строительство новой базы «Скорой помощи» в Муствеэ началось в августе 2022 года. Строительство должно было быть завершено летом 2023 года, но строительные работы затянулись, а разрешение на эксплуатацию было получено только в декабре прошлого года.

Бригада тартуской службы «Скорой помощи» в Муствеэ, которая последние 22 года базировалась в одном здании с городской управой Муствеэ, фактически еще перед Рождеством начала переезд на новую базу.

По словам руководителя SA Tartu Ambulance Лаури Кыргвеэ, это было долгожданное событие, которое значительно улучшает условия работы сотрудников и позволяет им лучше предлагать самую современную внебольничную неотложную медицинскую помощь. Кроме того, в конце прошлого года бригада в Муствеэ получила и новую машину «Скорой помощи».

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