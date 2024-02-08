Если в год коронавируса результаты экзаменов заметно ухудшились, то в прошлом году они в большинстве своем восстановились, однако скромные результаты экзамена по эстонскому языку показали, что многим молодым людям не хватает элементарного умения понимать прочитанный текст.
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ГРАФИКИ ⟩ Эстония страдает от эпидемии неграмотности? Что говорят результаты государственных экзаменов?
Руководитель отдела оценивания математики и естественных наук Департамента по делам образования и молодежи Альге Илосаар объяснила Postimees, что по сравнению с 2022 годом результаты государственных экзаменов прошлого года как по узкому, так и по широкому курсу математики выросли.