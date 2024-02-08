Проект закона об автоналоге направлен на первое чтение

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что согласно инициированному правительством проекту закона о налоге на моторное транспортное средство (364 SE), с 2025 года будет введен соответствующий налог, состоящий из двух частей.

Первую часть владелец моторного транспортного средства оплачивает ежегодно за транспортное средство, внесенное в регистр дорожного движения. Ставка налога на моторное транспортное средство будет состоять из базовой части, удельных выбросов CO2 и полной массы. Во-вторых, будет введена плата за регистрацию моторного транспортного средства, которая вносится перед внесением автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения.

По словам председателя комиссии Аннели Аккерманн, налог на моторные транспортные средства призван затормозить рост числа машин и постепенно повысить экологичность автопарка Эстонии. «При вступлении в силу закон окажет значительное влияние на улучшение финансового положения государства, чтобы покрыть возросшие расходы на оборону», - пояснила Аккерманн.

По прогнозам, поступления с налога на моторное транспортное средство в государственный бюджет в течение первого полного года применения налога составят 236 млн в год.