Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила на своем заседании проект закона о налоге на моторное транспортное средство и решила направить его пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 14 февраля.
Проект закона об автоналоге направлен на первое чтение
Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что согласно инициированному правительством проекту закона о налоге на моторное транспортное средство (364 SE), с 2025 года будет введен соответствующий налог, состоящий из двух частей.
Первую часть владелец моторного транспортного средства оплачивает ежегодно за транспортное средство, внесенное в регистр дорожного движения. Ставка налога на моторное транспортное средство будет состоять из базовой части, удельных выбросов CO2 и полной массы. Во-вторых, будет введена плата за регистрацию моторного транспортного средства, которая вносится перед внесением автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения.
По словам председателя комиссии Аннели Аккерманн, налог на моторные транспортные средства призван затормозить рост числа машин и постепенно повысить экологичность автопарка Эстонии. «При вступлении в силу закон окажет значительное влияние на улучшение финансового положения государства, чтобы покрыть возросшие расходы на оборону», - пояснила Аккерманн.
По прогнозам, поступления с налога на моторное транспортное средство в государственный бюджет в течение первого полного года применения налога составят 236 млн в год.
Аккерманн добавила, что налог призван способствовать принятию более экологичного решения при покупке автомобиля. Налог направлен не на устранение старых транспортных средств из дорожного движения, а на их использование до завершения срока эксплуатации. По сравнению с действующими ценами, налог повысит стоимость покупки и владения автомобилями на 5-15 %. Конкретное изменение для владельца автомобиля зависит от того, какую машину он имеет или планирует приобрести. Более загрязняющие и тяжелые автомобили будут обременены более высокой налоговой нагрузкой. Налоговая нагрузка будет сокращаться по мере старения транспортного средства.
Член финансовой комиссии Айвар Кокк назвал введение налога на моторное транспортное средство необоснованным. «Налог на моторное транспортное средство понизит уровень экономической защищенности населения и конкурентоспособности предприятий. В условиях экономического спада введение нового налога - неразумная мера, которая никак не поможет экономике вернуться к росту», - сказал Кокк. Он добавил, что налог на автомобиль - это неверный способ для увеличения доходов казны.
Согласно законопроекту, взимать налог на моторное транспортное средство будет Налогово-таможенный департамент. Плату за регистрацию начнет взимать Департамент транспорта. Она должна будет вноситься перед внесением моторного транспортного средства в регистр и будет являться условием для регистрации.
Налогово-таможенный департамент создаст в рамках регистра налогообязанного лица новый регистр налога на моторное транспортное средство. Департамент транспорта внесет необходимые изменения в базу данных регистра дорожного движения.
От уплаты налога на моторное транспортное средство и внесения платы за регистрацию будут освобождены специальный транспорт, транспортные средства, предназначенные для использования людьми с ограниченными возможностями, и транспортные средства иностранных представительств в соответствии с международными договорами.
Пояснения по законопроекту на заседании комиссии дали министр финансов Март Вырклаэв и чиновники министерства.