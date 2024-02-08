Хотите покорить высочайшую вершину мира? Будьте готовы к тому, чтобы унести с горы продукты своей жизнедеятельности.
Покорителей Эвереста обяжут уносить с собой свои экскременты
Желающих взойти на Эверест хоть отбавляй, но общественные уборные на высочайшей горе планеты не предусмотрены, поэтому чтобы не засорять природу продуктами человеческой жизнедеятельности, местные власти постановили, что отныне альпинисты обязаны будут собирать свои экскременты и уносить их в базовый лагерь у подножия горы.
«Наши горы начали пованивать, - признался в интервью Би-би-си председатель местного муниципалитета Мингма Шерпа. - Мы получаем жалобы о том, что на скалах видны экскременты, это неприемлемо и портит наш имидж».
Поэтому отныне покорителям Эвереста, высочайшей вершины мира, и соседней с ним вершины Лхоцзе придется приобретать в нижнем лагере специальные мешочки вроде тех, которыми давно пользуются владельцы собак, и после спуска предъявлять их для осмотра, чтобы власти воочию могли убедиться, что альпинисты все свое забрали с собой.
Как это делается в горах?
Во время восхождений альпинисты большую часть времени проводят на промежуточных базах, чтобы акклиматизироваться к высоте. Там установлены палатки с туалетами, под которыми находятся цистерны для сбора отходов.
Однако когда начинается само восхождение на вершину, никто с собой переносных туалетов не тащит: альпинисты и их сопровождение копают себе ямки в снегу. Однако чем выше, тем труднее бывает найти снег - его просто сдувает, так что приходится справлять нужду прямо на скалах, ведь там и почвы по сути никакой нет.
Из-за крайне низких температур (на Эвересте фиксировали и -42 °C) экскременты практически не разлагаются, и очень мало кто из альпинистов забирал с собой свои отходы - восхождение отнимает очень много сил и времени, так что кому хочется думать о пакетиках с какашками.
И хотя в последнее время проводится все больше акций по очистке склонов от разного мусора, в том числе ежегодная операция с участием непальской армии, проблема засорения Эвереста и других пиков стоит весьма остро.
Сортир «открытого типа»
«Отходы остаются очень важной проблемой, особенно в высотных лагерях, куда затруднен доступ», - поясняет генеральный директор неправительственной организации Комитет контроля за загрязнением Сагарматха (SPCC) Чхиринг Шерпа.
И хотя официальных данных на этот счет нет, по оценкам SPCC, между нижним, первым лагерем и самым верхним, четвертым, разбросано уже около трех тонн экскрементов.
«Половина этого "добра", судя по всему, находится в районе "Саут-Кол", или четвертого лагеря», - говорит Чхиринг Шерпа.
По словам международного инструктора Стивена Кека, который также организует экспедиции на Эверест, «Саут-Кол» уже давно заслужил прозвище сортира «открытого типа».
Этот продуваемый ветрами лагерь, расположенный на высоте 7906 метров, служит последней базой для альпинистов, решивших покорить Эверест или Лхоцзе.
«Там практически нет льда и снега, зато повсюду видны человеческие экскременты», - подтверждает Кек.
Согласно постановлению местного муниципалитета Пасанг Лхаму, комитет SPCC заказал в США около 8 тыс. специальных пакетиков, предназначенных для 400 иностранных альпинистов и 800 человек сопровождения, которые, как ожидается, примут участие в восхождениях с открытием сезона в марте.
В пакетиках содержится специальный состав, который делает экскременты твердыми для удобства переноски и также практически отбивает неприятный запах.
Альпинисты проводят как правило около двух недель в верхних перевалочных лагерях, проходя акклиматизацию к предстоящему штурму вершин, при этом каждый в среднем производит около 250 граммов кала в день.
«Взяв эти данные за основу, мы планируем выдавать каждому по два пакетика, которые они смогут использовать по пять-шесть раз», - объясняет Чхиринг Шерпа.
«Это явно положительный сдвиг, и мы будем рады сыграть свою роль, чтобы это привело к успеху», - говорит президент Ассоциации экспедиционных операторов Непала (EOA) Дамбар Параджули.
По его словам, Ассоциация настаивает на том, чтобы Эверест стал экспериментальным проектом, который в случае успеха можно было бы применить к другим горам.
А Мингма Шерпа, советник Ассоциации альпинизма Непала, ставший первым непальцем, которому удалось покорить все 14 мировых восьмитысячников, напоминает, что подобные пакетики уже были опробованы на других горах.
«Альпинисты уже использовали такие пакеты на горе Денали (высочайшем пике Северной Америки, на Аляске) и в Антарктике, вот почему мы так их продвигаем», - говорит Шерпа.
В прошлом центральные власти Непала уже не раз вводили разнообразные правила для альпинистов, однако, по словам критиков, многие из этих правил так и не стали должным образом применяться на практике.
Одна из главных причин такой неэффективности - отсутствие посредников на местах. По правилам, на базах альпинистов должны присутствовать правительственные чиновники, в обязанности которых входит наблюдение за исполнением всех требований, однако на практике эти люди далеко не всегда там появляются.
«Представители властей вечно отсутствуют в базовых лагерях, что приводит к разного рода нарушениям, в том числе к тому, что люди совершают восхождения без специальных разрешений, - говорит председатель муниципалитета Пасанг Лхаму. - Но теперь все изменится. Мы создадим собственный офис по контактам с альпинистами и позаботимся о том, чтобы наши новые меры, в том числе требование к альпинистам уносить с горы свои экскременты, были реализованы».