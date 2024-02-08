Покорителей Эвереста обяжут уносить с собой свои экскременты

Желающих взойти на Эверест хоть отбавляй, но общественные уборные на высочайшей горе планеты не предусмотрены, поэтому чтобы не засорять природу продуктами человеческой жизнедеятельности, местные власти постановили, что отныне альпинисты обязаны будут собирать свои экскременты и уносить их в базовый лагерь у подножия горы.

«Наши горы начали пованивать, - признался в интервью Би-би-си председатель местного муниципалитета Мингма Шерпа. - Мы получаем жалобы о том, что на скалах видны экскременты, это неприемлемо и портит наш имидж».

Поэтому отныне покорителям Эвереста, высочайшей вершины мира, и соседней с ним вершины Лхоцзе придется приобретать в нижнем лагере специальные мешочки вроде тех, которыми давно пользуются владельцы собак, и после спуска предъявлять их для осмотра, чтобы власти воочию могли убедиться, что альпинисты все свое забрали с собой.

Как это делается в горах?

Во время восхождений альпинисты большую часть времени проводят на промежуточных базах, чтобы акклиматизироваться к высоте. Там установлены палатки с туалетами, под которыми находятся цистерны для сбора отходов.