Барельеф Юхану Смуулу в Таллинне дополнили инфотабличкой «О виновности – и совиновности»

На табличке изображен QR- код, ведущий на адрес https://www.ekl.ee/juhan-smuuli-bareljeef/. Оттуда открывается следующий текст: «О виновности - и совиновности. Темная сторона биографии Юхана Смуула». Автор таблички - Аско Кюннап, а изготовил ее художник по металлу Бруно Лиллеметс.

По словам председателя Союза писателей Эстонии Тийта Алексеева, цель информационной таблички - показать обе стороны истории, светлую и темную. «Изменить историю невозможно, а переделывать ее под себя было бы неправильно. Какова будет дальнейшая судьба барельефа Юхана Смуула - решать Союзу писателей как организации», - отметил Алексеев.

Юхан Смуул долгое время был председателем Союза писателей Эстонской ССР, в молодости писал восхваляющие Сталина поэмы, но его позднее творчество пользовались большой популярностью у читателей. Посвященный Смуулу барельеф работы Матти Варика и Аллана Мурдмаа был укреплен на стене Дома писателей в феврале 1972 года.

Когда в 2023 году стало известно о причастности Юхана Смуула к мартовской депортации жителей Эстонии в 1949 году, началась дискуссия о коллаборационизме, виновности и совиновности, а также об ответственности, и было выдвинуто требование убрать барельеф.

21 апреля прошлого года общее собрание Союза писателей Эстонии приняло решение все же сохранить барельеф как предостережение и памятник прошлому.