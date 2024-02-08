Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины. Новым главкомом ВСУ назначен Александр Сырский.
Глава Минобороны Украины заявил, что принято решение сменить руководство ВСУ
«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», - говорится в заявлении Умерова.
«Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен, Валерий Федорович, за все достижения и победы. Слава Украине», - написал министр.
Встреча Зеленского с Залужным
Ранее в Telegram-каналах Владимира Зеленского и Валерия Залужного появилась информация об их встрече. В посте президента говорится, что он поблагодарил экс-главнокомандующего за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы страны, и кто может быть в их обновленном руководстве. Он также написал, что предложил главкому и в дальнейшем быть в команде.
Валерий Залужный в своем посте отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024: «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям».
По результатам встречи, говорит Залужный, принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Он также поблагодарил всех, кто рядом: команду Генштаба Украины, Министерства обороны и президента.
Новый главнокомандующий ВСУ
Генерал Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ, объявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
Ранее генерал-полковник Сырский командовал сухопутными войсками.
«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», - заявил президент Украины.