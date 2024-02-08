Глава Минобороны Украины заявил, что принято решение сменить руководство ВСУ

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», - говорится в заявлении Умерова.

«Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен, Валерий Федорович, за все достижения и победы. Слава Украине», - написал министр.

Встреча Зеленского с Залужным

Ранее в Telegram-каналах Владимира Зеленского и Валерия Залужного появилась информация об их встрече. В посте президента говорится, что он поблагодарил экс-главнокомандующего за два года защиты Украины и обсудил с ним, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы страны, и кто может быть в их обновленном руководстве. Он также написал, что предложил главкому и в дальнейшем быть в команде.

Валерий Залужный в своем посте отметил, что задачи 2022 года отличаются от задач 2024: «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям».

По результатам встречи, говорит Залужный, принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Он также поблагодарил всех, кто рядом: команду Генштаба Украины, Министерства обороны и президента.

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Новый главнокомандующий ВСУ

Генерал Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ, объявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko

Ранее генерал-полковник Сырский командовал сухопутными войсками.

«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», - заявил президент Украины.