По словам председателя комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калева Стоическу («Ээсти 200»), главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Залужный очень популярен, и его замена может быть рискованной.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Председатель комиссии по гособороне: замена главы ВСУ может быть очень рискованной
Он заявил, что последнее слово в этом вопросе остается за Президентом Украины, который прекрасно знает, о каких соображениях идет речь.
– Каковы сейчас основные цели российских авиаударов?
– Мы это наблюдаем уже почти два года, что они пытаются найти те места, где ПВО Украины слабее и где ущерб будет наибольшим. Это чистый террор населения. Русские долгое время не атаковали Киев, потому что вокруг Киева очень сильная ПВО. Как правило, там все сбивается. В пригородах Киева россиянам, возможно, и удавалось что-то успешно атаковать, или же ущерб наносили какая-нибудь сбитая ракета или беспилотник.
Россия в последнее время очень активно наступает практически по всей линии фронта, и украинцы сейчас находятся в особенно сложной ситуации под Авдеевкой. Это самая тяжелая ситуация с начала этой войны, и я имею в виду не 24 февраля 2022 года, а март 2014 года. То есть почти за последние десять лет. Когда украинцам наконец придется покинуть Авдеевку, русские готовы это сразу использовать это в своей пропаганде как огромную победу. Русские перебросили туда очень крупные силы. Их не волнуют собственные потери.
– Насколько интенсивно сами украинцы могут атаковать как оккупированную территорию, так и территорию России?
– Дроны приобретают все большее значение в этой войне, и благодаря беспилотникам Украина может атаковать более отдаленные цели как на суше, так и на море. Там в воздухе постоянно летают сотни дронов. Ведь Украина создала уникальный в мире тип армии – армию дронов. Посмотрим, как это сработает.
– В Украине все больше говорят о том, что президент может отстранить главнокомандующего Вооруженных сил, почему?
– Последнее слово по этому вопросу, конечно, остается за президентом Зеленским, и он прекрасно знает, какие соображения здесь играют роль. Генерал Залужный очень популярен, и теперь вопрос и заключается в том, как оценивать его действия за эти два года. Естественно, люди немного нервничают, потому что линия фронта застыла, и возникла патовая ситуация, которая устраивает Россию, но не Украину. Украина хотела бы больше территориальных приобретений. Украина хочет преуспеть в области сухопутного коридора, а также и на Донбассе. Это прошлогоднее контрнаступление, которого мы все ждали с большими надеждами, не принесло Украине очень больших территориальных приобретений, если вообще принесло. Так что в связи с этим в голове у президента Зеленского могли появиться мысли, что необходимы какие-то изменения. Ведь он говорит не только о главнокомандующем Вооруженных сил генерале Залужном, а о более широких переменах. Об изменениях как в Вооруженных силах, так и в других структурах. Возможно, он подумывает о замене нескольких человек, занимающих очень высокие и ответственные должности, чтобы добиться каких-то радикальных перемен. Трудно заранее предсказать, состоятся ли эти перестановки, и если состоятся, то насколько они будут выгодна Украине. Насколько это окажется эффективно в итоге.
– Генерал Залужный более популярен в Украине, чем президент Зеленский, сможет ли президент объяснить народу свою замену?
– Вот об этом наверняка и думает президент. О генерале также говорили как о политическом сопернике президента Зеленского, но он не политик. Я не вижу того, чтобы Залужный считал себя политиком или имел политические амбиции. Поэтому я не думаю, что Зеленский видел бы в нем своего политического соперника. Здесь вопрос в другом. Как раз в том, чтобы добиться каких-то изменений, что я считаю очень рискованным. Приближается весна, и эти изменения невозможно будет внести лишь за день-два до начала нового наступления. В прошлом году оно началось в июне. Не могу сказать, начнется ли оно раньше в этом году. Если и должны быть внесены изменения, то это следует сделать за несколько месяцев до начала наступления, чтобы новые ответственные лица также и сами могли подготовиться. Ведь Залужный был назначен за несколько месяцев до начала полномасштабного российского наступления. Тогда можно было увидеть, что он был к этому полностью готов и, по крайней мере вначале, выполнил свою работу очень хорошо. Когда Залужного обвиняют в том, что Украина не продвигается, возможно, это все-таки не его вина. Здесь действует множество факторов. Включая военную помощь. Ведь невозможно выполнить поставленные цели, если у тебя нет необходимых средств, вплоть до боеприпасов.
– Может ли быть оказаться роковым для военачальника то, что он требует от политического руководства поставить больше солдат на фронт?
– Главнокомандующий Вооруженных сил чувствует потребность в личном составе, знает о потерях и видит, сколько еще солдат нужно для того, Вооруженные сил Украины могли действовать. Не только удерживать фронт, но и думать дальше, проводить успешные операции. Но здесь есть и другие факторы, политические соображения. Ведь это и есть задача политиков в любой стране, в том числе и в Украине, измерять, так сказать, температуру того, что думают люди, насколько они готовы отправиться на войну. Конечно, украинцы патриоты, но война продолжается долго, и они тоже устают. Существуют всевозможные соображения, кто хочет воевать, а кто не хочет отправляться на фронт.
– Где логичнее всего украинцам добиться успеха весной?
– В войне нет логики, в некотором смысле каждая война нелогична во многих отношениях. Мы всегда надеялись, что этот успех мог бы прийти там, где россиянам будет больнее всего. Например, если удастся перерезать русским дорогу на Мариуполь или Бердянск, разорвать сухопутный коридор. Это было бы чрезвычайно важно с политической точки зрения, а также имело бы моральное значение. Тогда оккупированные территории были бы разделены на две отдельные части. А с другой стороны, у украинцев была бы хорошая возможность наступать Крым.