СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Председатель комиссии по гособороне: замена главы ВСУ может быть очень рискованной

– Вот об этом наверняка и думает президент. О генерале также говорили как о политическом сопернике президента Зеленского, но он не политик. Я не вижу того, чтобы Залужный считал себя политиком или имел политические амбиции. Поэтому я не думаю, что Зеленский видел бы в нем своего политического соперника. Здесь вопрос в другом. Как раз в том, чтобы добиться каких-то изменений, что я считаю очень рискованным. Приближается весна, и эти изменения невозможно будет внести лишь за день-два до начала нового наступления. В прошлом году оно началось в июне. Не могу сказать, начнется ли оно раньше в этом году. Если и должны быть внесены изменения, то это следует сделать за несколько месяцев до начала наступления, чтобы новые ответственные лица также и сами могли подготовиться. Ведь Залужный был назначен за несколько месяцев до начала полномасштабного российского наступления. Тогда можно было увидеть, что он был к этому полностью готов и, по крайней мере вначале, выполнил свою работу очень хорошо. Когда Залужного обвиняют в том, что Украина не продвигается, возможно, это все-таки не его вина. Здесь действует множество факторов. Включая военную помощь. Ведь невозможно выполнить поставленные цели, если у тебя нет необходимых средств, вплоть до боеприпасов.