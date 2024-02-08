ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пакоста: ковчег надежды в Рийгикогу несет послание борьбы за благополучие украинских детей

Сегодня в конференц-зале Рийгикогу была открыта выставка «Ноев ковчег Таллинна - рисунки и игрушки украинских детей-военных беженцев», которая привлекает внимание к военным преступлениям России против детей Украины.
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Основатель Украинского культурного центра и автор идеи выставки Анатолий Лютюк рассказал, что идея выставки возникла в тот момент, когда дети начали рассказывать о своих домах и животных, которых им пришлось оставить в Украине из-за агрессии России.