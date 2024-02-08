Пакоста: ковчег надежды в Рийгикогу несет послание борьбы за благополучие украинских детей

Основатель Украинского культурного центра и автор идеи выставки Анатолий Лютюк рассказал, что идея выставки возникла в тот момент, когда дети начали рассказывать о своих домах и животных, которых им пришлось оставить в Украине из-за агрессии России.

«Слушая их истории, я попросил детей нарисовать своих питомцев и описать их парой предложений. Затем вместе с детьми мы сделали из этих животных деревянные фигурки, каждая из которых нашла свое место на Ноевом ковчеге Таллинна», - сказал Лютюк.