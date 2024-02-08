В.Н.: Нет. На сегодняшний день у республиканцев и демократов есть нечто общее — антироссийская повестка. Кто бы ни занял Белый дом, я не предвижу никаких изменений.

Би-би-си: То есть вы называете Дональда Трампа антироссийским [политиком]?

В.Н.: Я говорю о том, что объединяет демократов и республиканцев.

Би-би-си: Я хочу сказать, что если Дональд Трамп победит, а он железно держит в руках Республиканскую партию, то многое изменится. И, возможно, Владимир Путин верит, что эти перемены дадут ему серьезное преимущество в 2025 году.

В.Н.: Я бы на это не ставил. Но, возвращаясь к теме переговоров, мы никогда от них не отказывались. Мы готовы вести переговоры, но на реалистичной основе. В апреле 2022-го мы были готовы завершить работу над соглашением, которое мы с украинцами достигли в Стамбуле, но вдруг Борис Джонсон помчался в Киев и сказал своим киевским марионеткам отступить и продолжить воевать. Так что Борис Джонсон, по сути, тоже виновен в гибели десятков тысяч украинцев, жизни которых можно было сохранить. Он сделал их пушечным мясом, потому что он и США заставили украинцев продолжать борьбу, вместо того, чтобы заключить соглашение, которое в то время должно было быть окончательно оформлено.