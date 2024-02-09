КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Норма для Эстонии: выборы в Европарламент провоцируют внутрипартийные войны

У Ансипа можно выиграть, но нельзя не пустить его играть

Однако у Каи Каллас против кандидатуры Андруса Ансипа таких аргументов все-таки не имеется, и поэтому с его участием в выборах ей почти наверняка придется смириться. Безусловно, он, как бывший глава реформистов, и сейчас имеет не только в самой партии, но и среди самой стабильной части ее электората немалую поддержку, так что его шансы на успешное выступление на выборах в июне вовсе не призрачны. Очевидно, что он никогда в своих высказываниях и деяниях не вступал в такие противоречия с партийным уставом, чтобы его можно было лишить в этой партии влияния (не говоря уже о членстве), так что Кае Каллас просто нужно смириться с тем, что ограничить его амбиции избираться она не состоятельна.

Было бы куда более приятной картиной, если бы Кая Каллас более спокойно воспринимала бы этот вызов, и, в общем, не искала бы поводы и возможности для того, чтобы не пустить своего внутрипартийного оппонента в «стартовый лист», а, напротив, поощрила бы такую конкуренцию, чтобы как раз таки в «честной спортивной борьбе» получить подтверждение правильности именно своего курса. Вполне вероятно, что это бы у нее получилось, но сейчас нервозность Каи Каллас выглядит так, словно у нынешней реформистской верхушки есть четкие договоренности по поводу того, кто должен быть летом премирован евродепутатскими местами, а строптивый Андрус Ансип злит эту партийную элиту по большей части только тем, что может помешать уже согласованному разделению пирога.